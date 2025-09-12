Albania nombra a una inteligencia artificial como responsable de las licitaciones públicas La herramienta bautizada como Diella busca mejorar la transparencia de las contrataciones y erradicar la corrupción

La inteligencia artificial se adentra cada vez en más campos de nuestra vida y es desde un punto del planeta inesperado, Albania, desde dónde da un paso más. Esta vez servirá como herramienta para luchar contra la corrupción y para tratar de garantizar una mayor transparencia en la gestión de licitaciones públicas. El anuncio lo ha hecho el mismísimo primer ministro del país, Edi Rama, tras una serie de escándalos que han sacudido al país en las últimas semanas.

El gobierno de Albania ficha así como 'ministra' a Diella, la primera IA encargada de gestionar las licitiaciones de contratación pública y que tiene como principal objetivo erradicar la corrupción endémica del país. Edi Rama, quien se aseguró un cuarto mandato en las elecciones de mayo pasado, presentó a Diella durante una reunión de su partido. Este nombre, que significa «sol» en albanés, simboliza la luz y la transparencia que el gobierno espera traer a los procesos de contratación.

Este nombramiento llega en un momento crucial para Albania, ya que la lucha contra la corrupción, especialmente en la administración pública y las contrataciones, es un criterio clave para su candidatura a la Unión Europea. El primer ministro tiene la ambición de que su país se una al bloque europeo para 2030.

Así funcionará Diella

La tarea principal de Diella es supervisar y adjudicar todas las licitaciones de contratación pública, con la promesa de que estas serán «100% libres de corrupción» y «100% legibles». Según Rama, esta herramienta de IA excluirá a los ministros de su participación en las licitaciones, basando sus decisiones únicamente en criterios predeterminados. Además de evaluar las ofertas, Diella tendrá el derecho de «contratar talentos de todo el mundo». Este paso, aunque gradual, se presenta como un deber práctico, no ciencia ficción.

Diella no es una entidad completamente nueva en la administración albanesa. Desde enero de 2025, ha funcionado como una asistente virtual impulsada por IA en la plataforma oficial e-Albania, el portal digital del Estado. Representada como una mujer vestida con el traje tradicional albanés, su avatar ha guiado a los ciudadanos, ayudando a emitir 36.600 documentos digitales y prestando casi mil servicios a través de comandos de voz, reduciendo así las demoras burocráticas. La plataforma gestiona ya el 95% de los servicios públicos, ofreciendo casi 1.200 trámites en línea, según informa su gobierno.

Experimento con incógnitas

Si bien esta medida posiciona a Albania a la vanguardia de la gobernanza digital, hay algunos puntos sin aclarar. El gobierno no ha detallado los mecanismos de supervisión humana que existirán sobre Diella, ni cómo se protegerá el sistema contra posibles manipulaciones. Esta ausencia de información ha generado cierto escepticismo sobre la implementación a largo plazo pues los parámetros con los que se programe esta herramienta son básicos para garantizar la transparencia que busca.

La decisión de Albania de otorgar a un bot un poder decisorio a nivel ministerial es única, superando a otros países que también están integrando la IA en su burocracia, como Estonia o los Emiratos Árabes Unidos. El desempeño de Diella en la gestión de las licitaciones públicas será observado de cerca en todo el mundo, pudiendo sentar un precedente para el papel futuro de la inteligencia artificial en tareas administrativas del ámbito público.

Esta iniciativa también se alinea con la creciente inversión de Albania en el campo de la inteligencia artificial, incluyendo una reciente inversión de 1.000 millones de lek (aproximadamente diez millones d eeuros) en la startup de IA Thinking Machines Lab. Este apoyo busca impulsar el perfil internacional del país, facilitar la transferencia de conocimientos y apoyar a las startups tecnológicas locales.