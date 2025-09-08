Hay IA después de la muerte, empresas que crean avatares con la memoria de los seres queridos Cada vez son más las compañías dedicadas a recopilar datos en vida de personas para después crear versiones digitales de ellos con herramientas de inteligencia artificial

Aunque llevaba 25 años fallecida, en 2021 Lola Flores fue la protagonista de una campaña de marketing de una firma de cervezas. Las reacciones de los consumidores fueron de asombro e incluso su familia aplaudió el resultado final. «Gracias a vosotros mi madre sigue viva, con su acento», señalaba su hija Lolita. La tecnología pudo hacer posible que la cantante y su voz resucitaran pero casi dos años después el nacimiento de ChatGPT abrió aún más posibilidades, en noviembre de 2022 comenzaba la era de la inteligencia artificial generativa que cada vez permite más opciones y más realistas. Tanto que su uso para recuperar voces, imágenes, gestos y pensamientos de personas fallecidas es cada vez más sencillo y ha abierto vías de negocio para facilitarlo.

Hacer posible recreaciones hiperrealistas a través de la IA, calcando la voz, rostro y gestualidad de los fallecidos se ha convertido ya en una realidad al alcance de cualquier interesado. Ya son varias las empresas que han visto negocio y ofrecen entre sus servicios 'resucitar' a seres queridos mediante un sistema basado en recopilar su memoria para después crear una versión digital cuando fallezca. Todo esto ya lo predijo la serie 'Black Mirror' en el episodio que emitió en 2013 titulado 'Be right back' ('Vuelvo enseguida').

Avatares con los que conversar

Entre las diversas funciones con las que se puede dotar a estos 'fantasmas' digitales destacan poder conversar con ellos, que compartan fotos, audios o recuerdos de su vida e incluso la posibilidad de que trabajen después de su muerte. Si bien los servicios ofrecidos por las diferentes compañías tecnológicas se asemejan entre sí, la diferencia radica en la metodología que utiliza cada una de ellas para recopilar los datos del fallecido.

«Después de perder a un ser querido, muchas personas se arrepienten. La memoria ayuda a curar estas heridas al permitirte interactuar con un avatar digital realista de tu ser querido donde puedes encontrar consuelo al expresar tu amor y perdón». Esta es la premisa de Re;memory, una empresa que promete crear una versión virtual e interactiva de una persona después de grabarle y entrevistarle durante siete horas. Su lema lo dice todo: «Una nueva cultura del recuerdo». Por si no fuera suficiente, en su página web explican que utilizan parte de la tecnología surcoreana de 'DeepBrain AI', considerado como uno de los mejores generadores de avatares de IA del mercado con un 96,5% de similitud al familiar fallecido.

Estas compañías realizan verdaderos milagros, como fue el caso de StoryFile, una empresa tecnológica que consiguió que la fallecida Marina Smith, una educadora sobre el Holocausto, pudiera hablar directamente con sus allegados en su funeral. El sistema usó respuestas pregrabadas que, combinadas con inteligencia artificial, da lugar a una experiencia de estar teniendo una conversación real con dicha persona.

También hay aplicaciones como 'HereAfter AI' que se crean a partir de una mala noticia. Su fundador, James Vlahos, recibió en el año 2016 el diagnóstico de su padre enfermo de cáncer terminal. Con la finalidad de aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba con él, se pasó horas grabando en audio la historia de su vida. En el año 2017 James convirtió lo grabado en un chatbot con IA donde se podía responder preguntas sobre su vida con la voz de él.

La herramienta ha evolucionado para «preservar memorias», lanzándose al mercado para dar a sus usuarios la posibilidad de hacer lo mismo con sus seres queridos. Su forma de recopilar los datos no es otra que entrevistando a la persona con la idea de crear, con tiempo, una versión digital para después de su muerte. La nostalgia y los sentimiento los que mueven a la sociedad a utilizar esta herramienta.

Las emociones, el punto débil de los humanos

en Corea del Sur decidieron ir más allá creando 'Meeting You', un documental que permitió a una madre reunirse con su hija a través de realidad virtual donde pudo ver y hablar con su pequeña fallecida como si realmente estuviera allí presente:

Y es que en ocasiones el proceso de superar la pérdida de un allegado puede resultar complejo y doloroso. Como vía de escape, muchos recurren a las redes sociales para sentirse conectados con las personas que han perdido. Los recuerdos digitales son mucho más vivos que los físicos, además de permanecer frescos y ser de fácil acceso para los usuarios de las diferentes plataformas digitales de la red.

Aunque parezca que la inteligencia artificial esté dando una solución a ello, muchos psicólogos advierten sobre las consecuencias de permanecer en constante contacto con un ser amado que, en realidad, ya no se encuentra físicamente en este mundo. Las dudas se centran en si mantenerse conectado a la presencia digital de alguien, a su espectro, puede llegar a generar el efecto contrario y dificultar la superación del duelo de manera sana.

El caso es que la IA tiene cada vez una mayor presencia en nuestras vidas, entrelazándose con nuestras circunstancias vitales, sentimientos y emociones, quizá posibilitando el sueño de la vida más allá de la muerte. O al menos su espectro.