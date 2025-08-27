La inteligencia artifical reconfigura el mercado laboral: Estos son los trabajadores y las profesiones más afectadas Un estudio de la Universidad de Stanford concluye que los más jóvenes tienen complicado acceder a muchos empleos por tener solamente «conocimiento de libros» mientras que la IA no es capaz de igualar la intuición y la experiencia de los más veteranos

Jesús Falcón San Sebastián Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:02 Comenta Compartir

Un estudio publicado por Universidad de Stanford revela un panorama preocupante para los trabajadores debido al impacto que ya está teniendo la incorporación de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial, especialmente en los jóvenes que buscan inicar su carrera profesional. El estudio, basado en datos del proveedor de software de nóminas más grande de Estados Unidos, analiza los cambios en el mercado laboral para ocupaciones expuestas a la IA generativa en los últimos meses. Los hallazgos sugieren que la implantación de estas tecnologías ya está teniendo un «impacto significativo y desproporcionado en los trabajadores de nivel de entrada en el mercado laboral estadounidense».

El informe publicado este martes está titulado como 'Canaries in the Coal Mine? Six Facts about the Recent Employment Effects of Artificial Intelligence' y viene avalado por los estudios de los profesores Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar y Ruyu Chen. En el mismo los investigadores identificaron seis hechos clave que caracterizan estos cambios:

- Trabajadores afectados: El primer dato y más destacado es que los trabajadores jóvenes, con edades comprendidas entre los 22 y 25 años, en las ocupaciones más expuestas a la IA, han experimentado un «declive relativo del 13% en el empleo». Ocupaciones como el desarrollo de software y la atención al cliente, consideradas altamente expuestas a las herramientas de IA generativa, muestran patrones claros de declive en el empleo para los trabajadores más jóvenes. Por ejemplo, el empleo para desarrolladores de software de 22 a 25 años disminuyó «casi un 20% en comparación con su pico a finales de 2022». Los gerentes de marketing y ventas, aunque en menor medida, también experimentaron un declive en el empleo juvenil. Por otro lado, profesiones menos expuestas, como los auxiliares de enfermería, han visto crecer el empleo para los trabajadores jóvenes más rápidamente que para los mayores.

- Crece el empleo en los mayores: Un segundo hallazgo crucial es que, si bien se ve una disminución del empleo en trabajos expuestos a la IA para el grupo de edad de 22 a 25 años, los trabajos para rangos de mayor edad continúan creciendo. Es decir, el empleo para trabajadores en campos menos expuestos y para trabajadores más experimentados en las mismas ocupaciones se ha mantenido estable o ha continuado creciendo.

- La IA para ¿automatizar tareas o aumentar el trabajo?: El estudio también distingue entre el uso de la IA para automatizar o para aumentar el trabajo humano. Los autores encontraron que «el empleo de nivel de entrada ha disminuido en aplicaciones de IA que automatizan el trabajo, pero no en aquellas que más lo aumentan». Esto significa que, en ocupaciones donde la IA principalmente sustituye la labor humana, se observa una caída del empleo para los jóvenes, mientras que en las que la IA complementa y mejora las capacidades humanas, el empleo ha crecido.

- Impacto en los sueldos: El informe concluye que los ajustes en el mercado laboral se manifiestan más en el empleo que en los salarios. Los datos muestran que hay «poca diferencia en las tendencias salariales anuales por edad o quintil de exposición», lo que podría indicar una posible rigidez salarial inicial.

- Igual influencia en empleos presenciales y en remoto: Los resultados del estudio son robustos a diversas explicaciones alternativas, por lo que su conclusión sobre cómo afecta a los jóvenes no cambia en el caso de profesionales dedicados a un ámbito u otro, ni influye a los empleos que se desarrollan presencialmente o en remoto.

- ¿Por qué la inteligencia artificial parece afectar más a los más jóvenes? La clave está en el tipo de conocimiento. Los investigadores plantean una teoría intrigante: la IA podría afectar más negativamente a los trabajadores jóvenes porque «reemplaza el conocimiento codificado, el 'conocimiento de los libros' que forma el núcleo de la educación formal». Todo lo que aprende un estudiante en la universidad o en los institutos (datos, fórmulas, procedimientos estandarizados) es precisamente lo que la IA hace bien al replicar y sustituir. En contraste, la IA es «menos capaz de reemplazar el conocimiento tácito que se acumula con la experiencia». Es decir, no es capaz de igualar a los humanos en intuición, las habilidades blandas, los trucos y soluciones que solo se aprenden con años de trabajo en el campo.

Por lo tanto, las profesiones más vulnerables y afectadas por la inteligencia artificial, en jóvenes, son las siguientes.

Trabajos con más impacto de la IA Desarrolladores de software y programadores

Personal de servicio al cliente

Gerentes de marketing y ventas

Contables, financieros y auditores

Secretarias/os y asistentes administrativos

Recepcionistas y asistentes de información

En resumen, este análisis, basado en datos de nóminas a gran escala y casi en tiempo real, nos ofrece una visión detallada de cómo la inteligencia artificial está «reconfigurando la fuerza laboral» al menos en Estados Unidos. El mensaje de estos investigadores es claro: la IA está creando una «vulnerabilidad» particular para los trabajadores de nivel de entrada en aquellos empleos donde la IA tiene una presencia significativa.