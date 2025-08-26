Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trabajadores de Multiverse en Donostia. Arizmendi

Las pymes vascas se sitúan en el top 10 europeo de digitalización, pero solo el 13% utiliza IA

Las más de 57.000 pequeñas empresas vascas consolidan su avance digital pero aún deben dar un salto en tecnologías avanzadas y el comercio electrónico

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 00:09

A pesar de los avances registrados en la digitalización de la economía vasca, el último informe 'Economía y sociedad digitales del País Vasco 2024' elaborado ... por Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad– sitúa la transformación digital de las empresas, y muy especialmente de las pymes, como uno de los desafíos más importantes para el futuro inmediato del tejido productivo.

