Las pymes vascas se sitúan en el top 10 europeo de digitalización, pero solo el 13% utiliza IA

A pesar de los avances registrados en la digitalización de la economía vasca, el último informe 'Economía y sociedad digitales del País Vasco 2024' elaborado ... por Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad– sitúa la transformación digital de las empresas, y muy especialmente de las pymes, como uno de los desafíos más importantes para el futuro inmediato del tejido productivo.

No obstante, los indicadores generales muestran que el País Vasco supera la media europea en la mayoría de parámetros digitales y se sitúa en la novena posición del ránking europeo en transformación digital, aunque la integración de tecnologías avanzadas (inteligencia artificial, analítica de datos...) en la actividad empresarial sigue siendo limitada tanto en nuestra comunidad como en prácticamente todos los países del Viejo Continente.

Según el informe, un 61,9% de las pymes vascas acredita al menos un nivel básico de intensidad digital, un dato positivo y superior a la media europea (57,7%), pero que queda lejos del objetivo comunitario para 2030, marcado en el 90%. En esta variable, Euskadi se sitúa en la novena posición entre el conjunto de países europeos, que lidera Finlandia.

La mayoría de compañías incorpora herramientas digitales básicas, como el intercambio electrónico de información –donde Euskadi se sitúa en la segunda posición del podio, solo por detrás de Dinamarca– o el uso de redes sociales, pero el salto hacia tecnologías más sofisticadas —analítica de datos, nube, inteligencia artificial (IA)— es moderado: solo un 40,8% de las compañías vascas emplea analítica de datos y apenas un 12,9% utiliza IA. Estos niveles, aunque mejores que los de otras regiones europeas y por encima de la media de la UE, no alcanzan las metas ni explotan todo el potencial de la digitalización.

El informe subraya que las pymes vascas muestran debilidades notables en la venta electrónica: solo el 13,9% realiza comercio online y el volumen de facturación digital (9,1%) sigue siendo menor que la media europea.

83% de los indicadores de transformación digital presentan un alza respecto al año anterior.

Conviene resaltar que el tejido empresarial vasco se sustenta mayoritariamente en pequeñas y medianas empresas, que representan una proporción abrumadora del panorama empresarial del territorio. Según datos oficiales, las pymes constituyen el 99,85% del total de empresas constituidas en Euskadi. Así, el País Vasco cerró el pasado 2024 con un total de 57.584 empresas, distribuidas sectorialmente de la siguiente manera: casi el 55% en servicios, 23% en comercio, 14% en construcción y aproximadamente 8% en industria. En términos comparativos, el País Vasco presenta un tamaño medio empresarial superior al español (6,03 empleados por empresa frente a 4,7 en España) y ligeramente mayor que el europeo (5,7 empleados). El porcentaje de pequeñas empresas (menos de 50 empleados) en Euskadi es del 98,66%, similar al europeo (98,91%) pero inferior al español (99,25%).

Pymes vascas El 61,9% cuenta con un nivel básico de intensidad digital, por encima de la UE (57,7%)

Orkestra ha venido elaborando este estudio desde 2017 para contribuir a la monitorización, análisis y mejora de políticas alrededor de la transformación digital. En su última edición se reafirma la firmeza del País Vasco en cuanto al estado de su digitalización, con el 74% de los indicadores analizados entre las diez primeras posiciones del ranking europeo, de los cuales diez, entre las cinco primeras. En la comparativa con el año anterior, la tendencia es positiva (el 83% de los indicadores ha crecido), y si se atiende al desempeño del territorio con respecto a los Estados miembros de la UE, el resultado también es notable puesto que el 71% de ellos mantiene o mejora sus posiciones.

Mujeres especialistas TIC

En otra de las áreas donde mejor nota saca Euskadi es en el porcentaje de mujeres especialistas TIC. Se trata de profesionales que trabajan con nuevas tecnologías de la información (desarrolladoras de software, especialistas en ciberseguridad e IA, analistas de datos sistemas informáticos...), y la situación de Euskadi mejora con respecto al indicador anterior al contar con la cifra del 26,3% de representación femenina en el conjunto de especialistas TIC. Esto le aúpa hasta la segunda posición europea, siete puntos porcentuales por encima de la media de la UE. Bulgaria es el país líder en este ámbito.