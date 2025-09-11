Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca Unas declaraciones 'fake' del expolítico madrileño disparan la polémica tras matricular a sus tres hijos en un centro escolar privado de Las Rozas

J. Falcón Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:14

Pablo Iglesias siempre es uno de los personajes públicos con mayores referencias y debates enconados en las redes sociales pese a que dejó la política activa. Como no podía ser de otra manera, su decisión de llevar a sus hijos a una escuela privada se ha colado rápidamente entre los temas en tendencia en las últimas horas, con una buena dosis de bulos como compañía.

En este caso la desinformación se centra en una declaración del exdirigente de Podemos tan llamativa como falsa, ingredientes básicos de toda 'fake new': «La razón por la que llevo a mis hijos a una escuela privada es para no ocupar plazas en la pública y que estén disponibles para quienes más lo necesitan».

Esta afirmación atribuida a Pablo Iglesias se ha originado en una cuenta parodia de la red social X (anteriormente Twitter) que imita a la de Canal Red TV, impulsada por el politólogo madrileño. La televisión pública madrileña, Telemadrid, difundió estas supuestas declaraciones en su informativo, sin verificar su veracidad, lo que ha propiciado su expansión.

🔴 #EXCLUSIVA | "La razón por la que llevo a mis hijos a una escuela privada es para no ocupar plazas en la pública y que estén disponibles para quienes más lo necesitan".



👉🏼 No te pierdas la entrevista que @PabloIglesias ha concedido a @CanalRedNews. pic.twitter.com/qBuQqTtU85 — CanalRed | News🔻(R) (@CanalRedNews) September 10, 2025

En la coctelera de los bulos siempre hay combinaciones de realidad, ficción y exageración, como en este caso, a partir de la noticia real de que los tres hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero han sido matriculados en un centro privado situado en Las Rozas, uno de los municipios exclusivos de la zona noroeste de Madrid. Este centro, fundado hace más de cuarenta años, se describe como un espacio independiente y laico, que promueve una enseñanza personalizada, el respeto a los ritmos individuales y la conexión con la naturaleza. Según varias informaciones periodísticas, la matrícula en esta institución ronda los 500 euros mensuales por alumno, lo que implicaría un coste anual de aproximadamente 15.000 euros para la familia Iglesias-Montero.

NO ME VÁIS A CREER



El informativo de TELEMADRID (@InformativosTM) acaba de contar como ciertas unas declaraciones falsas de @PabloIglesias inventadas por un cuenta parodia que se dedica al humor



Así contrasta la información la tele de AYUSO y MARILÓ MONTERO



!PERO QUE BOCHORNO! pic.twitter.com/rPuSdqF4oI — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) September 10, 2025

Pablo Iglesias y la educación privada

La decisión de Iglesias ha desatado críticas, dada su histórica defensa de la educación pública y sus previas declaraciones en las que calificaba los colegios privados como «espacios elitistas». Así desde la hemeroteca se han rescatado alguna de sus declaraciones, como la del entonces dirigente de Podemos en 2014 cuando defendía la «eliminación de cualquier subvención y ayuda a la enseñanza privada, incluida la modalidad de concertada, destinando el ahorro a la financiación y mejora de los centros públicos. Durante su etapa obligatoria, la educación debe ser gratuita».

También subrayaba años después que «lo que algunos quieren es una educación para ricos que se lo pueden permitir, donde el porcentaje de niños rubitos a los que sus padres van a poder mandar a aprender inglés a Irlanda es un 100%».

En una entrevista en 2023 criticó que ministros socialistas optasen por la educación privada para sus hijos: «Estando en un Consejo de Ministros con ministros socialistas que se supone que su partido se ha presentado como el artífice de la educación pública, muchos de ellos llevan a sus hijos a escuelas privadas porque creían que eran mejor. Cada uno que haga lo que quiera, pero hombre, como instituciones públicas hay que entender que la educación pública tiene una función democrática».