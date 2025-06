Las hipotecas sobre viviendas suben un 14% en abril y suman 10 meses de alzas

Buenas noticias para el mercado inmobiliario: la firma de hipotecas sobre viviendas volvió a registrar un nuevo incremento en la concesión de préstamos para la ... adquisición de inmuebles. El pasado mes de abril, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se registraron 39.176 operaciones. Esto supone un alza del 12,4% respecto al mismo mes del año anterior y encadena ya diez meses consecutivos de aumentos. No obstante, se observa una leve ralentización, ya que la cifra ha descendido en 30 puntos respecto al récord alcanzado en marzo.

Por su parte, el tipo de interés medio de los préstamos para vivienda se situó en abril en el 2,98%, ligeramente por encima del 2,97% de marzo, aunque por debajo del 3% por tercer mes consecutivo. El tipo de interés medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas cayó por debajo del 3% en febrero, algo que no ocurría desde hacía casi un año. Aunque en abril aumentó levemente respecto a marzo, se mantuvo por debajo de esa barrera. «Estas cifras nos muestran un mercado hipotecario claramente al alza en el cuarto mes del año. A la cifra de compras – que no se veía desde la burbuja – hay que sumarle unas condiciones hipotecarias cada vez más atractivas. Aunque estemos en una coyuntura geopolítica compleja y la incertidumbre que esto genera, el BCE sigue con su política de tipos bajos con lo que las previsiones no hacen pensar en un cambio radical a corto plazo», señala Ferran Font,

Por su parte, el tipo de interés medio de los préstamos para vivienda se situó en abril en el 2,98%, ligeramente por encima del 2,97% de marzo, aunque por debajo del 3% por tercer mes consecutivo. El tipo de interés medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas cayó por debajo del 3% en febrero, algo que no ocurría desde hacía casi un año. Aunque en abril aumentó levemente respecto a marzo, se mantuvo por debajo de esa barrera. «Estas cifras nos muestran un mercado hipotecario claramente al alza en el cuarto mes del año. A la cifra de compras – que no se veía desde la burbuja – hay que sumarle unas condiciones hipotecarias cada vez más atractivas. Aunque estemos en una coyuntura geopolítica compleja y la incertidumbre que esto genera, el BCE sigue con su política de tipos bajos con lo que las previsiones no hacen pensar en un cambio radical a corto plazo», señala Ferran Font, director de estudios de pisos.com.

Del total de firmas registradas en abril, el 32,9% de las hipotecas sobre viviendas fueron a tipo variable y el 67,1% a tipo fijo. El tipo de interés medio inicial fue del 2,87% para las hipotecas a tipo variable y del 3,04% para las de tipo fijo.

El importe medio subió un 12,4% interanual en abril, hasta los 155.883 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 28,5%, alcanzando los 6.106,8 millones de euros.

Las comunidades autónomas con mayores incrementos fueron Extremadura, con un aumento del 84,9%, seguida de Navarra (+61,7%) y La Rioja (+45,3%). En el lado opuesto se situaron el País Vasco (0,0%), Asturias (+4,3%) y Aragón (+5,4%).

El panorama general que reflejan los datos de abril es positivo para el sector inmobiliario, aunque algunas variables muestran cifras negativas. En los cuatro primeros meses del año, el número de hipotecas para la compra de vivienda se ha incrementado un 17,3%, con avances del 33,5% en el capital prestado y del 13,8% en el importe medio de los créditos concedidos.

Sin embargo, el número total de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad disminuyó un 30,8% en abril en tasa anual. Las novaciones (modificaciones con la misma entidad financiera) cayeron un 34,9%, las subrogaciones al deudor (cambio de titular) un 12,3% y las subrogaciones al acreedor (cambio de entidad) un 25,3%.