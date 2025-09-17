Las ejecuciones hipotecarias del segundo trimestre en Euskadi registran las cifras más altas desde 2015

El segundo trimestre del año ha dejado las cifras más altas de ejecuciones hipotecarias (acción del banco para recuperar la deuda haciéndose con la casa ... cuando el hipotecado no puede pagar) en Euskadi en los últimos nueve años. Para encontrar una cifra superior a las 77 (76 corresponden a vivienda usada y una a vivienda nueva) de este periodo hay que remontarse a 2015, cuando se registraron 89 ejecuciones en total.

El dato vasco, publicado este miércoles por el Instituto Vasco de Estadística (INE), de las 77 ejecuciones forzadas de deudas a Viviendas es la tercera más alta de la serie histórica, por detrás de los datos de 2014 (el inicio del periodo), con 91 ejecuciones, y los del 2015. Entre abril y junio de este año se han registrado 20 ejecuciones hipotecarias de viviendas más (+30,51%) que en el mismo periodo del 2024, y un incremento del 36% con respecto al primer trimestre.

El aumento en Euskadi se corresponde con el auge de estas operaciones en todo el Estado, ya que durante el segundo trimestre estas operaciones han alcanzado las 4.133 en total, 898 más que en el mismo periodo del año pasado, y se convierte así en la más alta desde 2022.

Asimismo, las comunidades autónomas con más ejecuciones hipotecarias en toda España han sido Andalucía (948), Cataluña (820), y Comunitat Valenciana (782), respectivamente. Por otro lado, los territorios con menores cifras, por orden de menor a mayor, son La Rioja (18), Comunidad Foral de Navarra (21) y Cantabria (26).