Dos inmobiliarias donostiarras, las primeras vascas certificadas para vender pisos en bitcoins

Las criptomonedas van ganando terreno en todos los aspectos y sus tenedores tienen la posibilidad ya incluso de comprar una vivienda abonando directamente con estas ... monedas virtuales mientras que el vendedor percibe la cuantía correspondiente en euros con total garantía, seguridad y transparencia. Un mecanismo que está regulado en Europa y también en España desde hace algo más de un año.

Pues bien, dos inmobiliarias donostiarras, Guk y Remax, que es una franquicia a nivel estatal, son las primeras vascas que cuentan con la certificación para llevar a cabo estas operaciones, según explica a este medio Iñigo Berasategi, responsable de Guk Inmobiliaria, que logró este permiso hace poco más de un mes tras solicitarlo.

Berasategi indica que hay unas cincuenta inmobiliarias en todo el Estado que han solicitado hasta ahora esta certificación, que permite la venta de propiedades a través de la plataforma Inmo Crypto, primer portal inmobiliario 100% regulado en España para la compra de viviendas mediante bitcoins y criptomonedas. Un portal inmobiliario que abre un nuevo nicho de mercado muy seguro y absolutamente transparente, remarca el responsable de Guk Inmobiliaria.

Quiere recalcar que las ventas están muy reguladas y cuentan con absoluta seguridad. «Los procesos son aprobados por notarios, registradores de la propiedad y bancos de criptomonedas». De hecho, añade, los trámites burocráticos de blanqueo de capitales son más severos que los de una transferencia bancaria normal, con lo que no hay posibilidades de que se produzcan estafas o se trate de legalizar un dinero que pueda tener un origen cuando menos dudoso.

Explica que el procedimiento es el siguiente. «Cuando llega un cliente con criptos se hacen dos informes superpotentes por una empresa independiente para ver la trazabilidad de las monedas virtuales y comprobar que no han surgido de la nada o por temas ilegales». Además, se requieren tres firmas, la del Banco Español de Criptomonedas, del notario y de Inmo Crypto. Si se pasa esa fase, la compraventa continúa, si no se paraliza. Con esos certificados, se transfiere el importe de las criptos a una cuenta puente en el Banco de Criptomonedas español, se hace el cambio a euros y posteriormente se efectúa una compraventa normal.

Eso sí, en la notaria y en la escritura pública se hace constancia del origen del dinero del comprador y de que hay unos informes previos que avalan la operación respecto al blanqueo de capitales. Es decir, que cuentan con la conformidad del Colegio de Notarios y de los Registradores de la Propiedad.

El año pasado en todo el Estado español se llevaron a cabo una veintena de operaciones por valor de trece millones de euros, indica Iñigo Berasategi. Operaciones que van desde un millón de euros hasta los 150.000, con lo que el abanico de posibilidades se abre a todo tipo de compradores, aunque el año pasado la mayoría fueron inversores extranjeros, apunta.

El responsable de la agencia donostiarra señala que habitualmente el que tiene capital cripto busca diversificación su inversión y que la compra de viviendas es una posibilidad más, ya que no tiene el riesgo de la fluctuación del precio de las monedas virtuales. La verificación de la procendencia de las monedas virtuales y los informes preceptivos no alargan mucho el preceso, ya que no requiere más allá de dos o tres semanas, apunta.

Los vascos con las criptos

Euskadi es la cuarta comunidad autónoma que más invierte en las criptomonedas, aunque es una inversión que va ganando adeptos en los últimos años. Un informe de Criptan, compañía de tecnología financiera especializada en compraventa y ahorro de este artículo financiero, sitúa al País Vasco como la cuarta comunidad que más invierte del conjunto del Estado tras Madrid, Valencia y Barcelona. El mismo estudio cifra en 5.200 euros la cantidad que de media se invierte en nuestra comunidad autónoma en criptomonedas, lo que supone el 6,24% del total de España.

Así, en lo que se trata del País Vasco, los hombres de mediana edad (41 años) son los que se sienten atraídos por esta opción bursátil. El estudio precisa con más detalle que un 87% son del género masculino. En cuanto a su situación laboral, casi siete de cada diez inversores trabajan por cuenta ajena, mientras que cerca del 13,2% lo hace por cuenta propia y un 6,7% son estudiantes. Los sectores con mayor representación entre los inversores son las hostelería (8,1%), la tecnología (7,4%) y la educación (6,6%).

De entre todas las criptomonedas que operan hoy en día, hay una que sobresale por fama y éxito. Y es el Bitcoin. La misma por la que apuestan los vascos de forma clara. Más de la mitad de las inversiones se realizan con esta criptomoneda frente a un 25% de USDC y un 10% de Euro Coin.

Los meses más activos en volumen de inversión son noviembre y diciembre, seguidos de marzo y octubre, mientras que septiembre y enero son los períodos con menor actividad. Jorge Soriano, cofundador y CEO de Criptan, afirma que «el comportamiento de inversión en criptomonedas está condicionado por factores como el cierre del año fiscal, la reinversión de beneficios obtenidos en el ejercicio anterior y eventos macroeconómicos que impactan la confianza del mercado».