Protesta de Stop Desahucios, el pasado mayo. R. C.

Los desahucios por impago de hipoteca suben otro 20% en el tercer trimestre

Cuatro de cada diez corresponden a préstamos firmados antes de 2006, en pleno debate sobre la extensión de la moratoria que vence a final de año y protege a unas 60.000 familias

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:26

Comenta

La moratoria en los desahucios a familias vulnerables -que vence a final de año- no ha impedido que el número de ejecuciones siga creciendo en ... España por la imposibilidad de muchas familias -no solo las de menores rentas- de hacer frente al pago de la hipoteca. Entre julio y agosto de este año, las estadísticas registraron 2.066 ejecuciones hipotecarias sobre la vivienda habitual de personas físicas, según el INE.

