Los viajes del Imserso arrancan el 6 de octubre con tarifas reducidas y opción de viajar con mascotas El programa de turismo para mayores celebra su 40 aniversario con 879.000 plazas disponibles y una novedad social: 7.447 pensiones mínimas podrán viajar por 50 euros

C. P. S. Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:54 Comenta Compartir

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, pondrá en marcha la comercialización de los viajes de la temporada 2025-2026 los días 6 y 8 de octubre, en función de la comunidad autónoma. A lo largo de esta semana, el organismo enviará 2,8 millones de cartas a los pensionistas acreditados para participar en el programa.

La venta de viajes se abrirá el 6 de octubre en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. Dos días más tarde, el 8 de octubre, podrán hacerlo los mayores de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

Este año se ofertan 879.213 plazas: 440.284 para turismo de costa peninsular, 228.142 para costa insular y 210.787 para escapadas. Las reservas podrán formalizarse en las webs de las empresas adjudicatarias.

La temporada incorpora importantes novedades. Por primera vez, 7.447 pensionistas con menores recursos podrán viajar con una tarifa reducida de 50 euros, gracias a la financiación pública que cubre el resto del coste. Además, se permitirá que las personas mayores viajen con animales de compañía en destinos de costa peninsular e insular, una medida que busca reforzar el bienestar y la salud emocional.

El ministro Pablo Bustinduy subraya que el programa, que cumple 40 años, se orienta a promover el envejecimiento activo, reforzar los vínculos sociales y prevenir la soledad. A su vez, el Imserso destaca que esta iniciativa no solo contribuye a la solidaridad intergeneracional, sino que también genera empleo, dinamiza la economía y ayuda a combatir la estacionalidad del sector turístico.

Temas

Pensiones

Turismo

Imserso