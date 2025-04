Pocas personas pueden hablar de comercio internacional con más conocimiento que Mario Weitz (Buenos Aires, 1956). Exconsejero delegado del Fondo Monetario Internacional y exconsultor del ... Banco Mundial, Weitz, hoy profesor de ESIC, ha estado de gira por España en plena crisis arancelaria. Desde Vitoria, invitado por Ajebask, el economista advierte de que los aranceles americanos sólo traerán «inflación y recesión», pero aconseja a Europa ser «inteligente» en su respuesta. «No hay que precipitarse», subraya en una entrevista a El Correo.

- Los aranceles de Trump lo acaparan todo. ¿Son más grave de lo que preveían ustedes, los economistas?

- En dos meses el mundo, la geopolítica y la economía han cambiado más que en 80 años. A los mercados no les gusta la imposición de aranceles, es un desastre absoluto. Está muy estudiado que los aranceles son malos para el que los pone y el que los recibe, lo único que va a lograr es inflación y recesión. El impacto ha sido más negativo de lo que se preveía, más fuerte. Hay un 50% de posibilidades de recesión en Estados Unidos; es marcarse un gol en propia puerta. Lo que no se sabe es si Trump va de farol o no; si quiere negociar luego o si esto va hacia adelante. La esperanza es que los mercados sigan reaccionando muy mal y que en uno o dos meses Trump vea que ha metido la pata.

- ¿Es momento de responder rápido o de tener cautela?

- No hay que precipitarse. No es momento de salir y poner lo mismo. Hay que esperar un poco. Creo que a muy corto plazo, en días o semanas, se va a abrir una gran polémica en Estados Unidos. Da la impresión de que esto se le fue un poco de las manos a Trump. Hay que ir preparando una respuesta inteligente. No se trata de poner un 20% a quien nos puso un 10%.

- ¿Cuándo dice «inteligente», se refiere a poner esos 'aranceles selectivos', casi quirúrgicos?

- Sí, ir a productos de estados concretos, donde las circunscripciones llamen a los senadores republicanos y estos voten en contra. Hay productos muy identificados como la soja. La esperanza es que el Senado pueda postergar unos meses esto y lo pare.

Incertidumbre «Trump manda un tuit y cambia de idea de un día para otro. No hay nada peor para la inversión que ser impredecible»

- ¿Ve a la UE capaz de mantenerse unida ante este desafío?

- Al igual que en otros temas no, creo que en este sí hay consenso, porque nos afecta a todos. Y los más afectados son los países grandes: Alemania, etc. Puede haber consenso.

- ¿Y, al margen de Hungría, no pueden desmarcarse países como Eslovaquia o Italia?

- Meloni está incómoda, porque por un lado coquetea con Trump... Eso puede suceder, pero paradójicamente, yo creo que esto puede unir a Europa. Cuando te atacan desde fuera, las diferencias pueden aparcarse.

- «Las predicciones económicas hacen de la astrología una ciencia respetable», decía Galbraith.

- Manda un tuit, cambia de idea de un día para otro... No hay nada peor para el consumo y la inversión que ser impredecible, que haya incertidumbre.