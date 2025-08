El txakoli de Gipuzkoa teme una caída de sus ventas a EE UU por los aranceles del 15%

Diego Fernández Tortosa San Sebastián Martes, 5 de agosto 2025, 00:02 Comenta Compartir

«El 80% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos y los aranceles de Trump del 15% nos van a afectar, aunque la incertidumbre es lo que más miedo da. Hacer previsiones con el presidente norteamericano hoy en día es imposible». Así de contundente se expresa Itziar Eizaguirre, enóloga de la bodega zarauztarra Talai Berri, que se muestra preocupada ante el futuro sel sector en el caso de que los gravámenes se implanten esta misma semana.

La política proteccionista que plantea Trump golpea de lleno en la economía mundial y, en este caso en concreto, en los productos agrícolas. Como es el caso del txakoli, al que se le podría aplicar desde este jueves una tarifa del 15%. Una amenaza que, en caso de cumplirse, pondría en jaque los 3,7 millones de euros que vende nuestro territorio al otro lado del charco, según datos de la Dirección Provincial de Comercio Exterior (ICEX).

El año pasado, las ventas de este producto a EE UU alcanzaron esta cifra. Sin embargo, en el presente 2025, las exportaciones de txakoli hasta mayo ya registran esta misma cantidad, por lo que se prevé que cerrarán este presente ejercicio con un monto superior, y un récord histórico.

Esta tasa, que hasta ahora se encontraba en el 10%, está provocando incertidumbre entre los productores de txakoli de nuestro territorio. Y no es para menos. La pasada campaña, las 31 bodegas de Gipuzkoa que emplean a 150 personas –cifra que se triplica en época de vendimia y poda– producen 2,5 millones de litros, de los que 676.314 van al extranjero, un 27%. Hay que subrayar que el de Estados Unidos es el principal mercado en las exportaciones, acaparando el 62% (419.182 litros importados), por delante de otros países como Francia o Noruega, con 51.200 y 39.947 litros de txakoli importados, respectivamente.

Desde la asociación Getariako Txakolina, su secretaria Ruth Mozo alega que todavía no se puede saber el «efecto concreto de la medida», ya que todo el txakoli que se exporta a EE UU se envía entre enero y junio: «Veremos cómo afecta este nuevo arancel con el nuevo periodo de exportaciones, pero sí se espera una reducción».

Esta incertidumbre también la comparten las propias bodegas, que llevan arrastrando «muchas dudas» desde que en marzo se anunciaran los gravámenes por primera vez. «Seguro que afectará a las exportaciones, pero la incertidumbre es lo que más miedo da. Hacer previsiones con Trump hoy en día es imposible. Un día te dice que va a subir los aranceles un 10% y, al siguiente, un 50%», explica Eizaguirre, de Talai Berri. «El año pasado también tuvimos aranceles. Al principio la producción se paró un poco, pero luego se reanudó y las ventas no han ido mal», desvela.

Incertidumbre

En la misma situación de expectación se encuentran las bodegas Mokoroa de Zarautz, que exportan el 25% de su producción anual a otros países. «Este año nos hemos salvado porque, al ser una bodega pequeña, vendemos al exterior las nuevas añadas en enero, y para julio ya habíamos mandado todo. Pero ya se verá el año que viene, porque EE UU es un mercado importante. Entre los clientes hay de todo».

Estas dudas también las comparten desde Hika, bodega villabonatarra, que exporta el 7% de su producción de txakoli a Estados Unidos. «Antes de que se determinase el 15% de los aranceles había mucha incertidumbre, porque no se sabía si iba a ser el 15% o el 30%. Eso creó muchas dudas y se paralizaron pedidos, ya que los importadores no sabían cómo podía llegar a afectar», alega el director comercial de la empresa, Iñaki Martínez de Albeniz. No obstante, y a diferencia de los demás casos, este vitivinícola espera que la incidencia sobre los precios finales en el país norteamericano no sea «tan importante», al tratarse de vinos 'premium'.

El golpe de los aranceles no afecta únicamente a las empresas que ya mantienen una relación comercial con Estados Unidos, sino a las que tenían planeado desembarcar en un mercado con un gran potencial. Es el caso de la bodega Arbela, de Aia, donde Ramón Errasti reconoce que «estábamos pensando en entrar, pero esta situación ha hecho que la decisión se pare».

Desde el sector de la sidra también se sigue con preocupación el plan arancelario de Trump. Así se manifiesta Unai Agirre, gerente de la asociación Euskal Sagardoa: «La sidra natural se exporta en su mayoría a EE UU, y hay sidrerías que tienen mucho miedo».