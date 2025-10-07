Más de 250 oportunidades de trabajo desde mañana en Donostia

La feria de empleo de la Cámara de Gipuzkoa comienza el mañana miércoles con el objetivo de ofrecer a 250 personas acceder a una oportunidad ... laboral. El evento, que se extenderá hasta el viernes y que se celebrará en el edificio del órgano cameral en la Avenida de Tolosa (en el barrio donostiarra de Benta Berri), contará con la participación de 66 empresas de todos los sectores.

El edificio albergará puestos de firmas de todos los sectores (industriales, servicios, compañías financieras o hasta Empresas de Trabajo Temporal, entre otros), tal y como detalló este medio hace unos días, que irán variando cada día del evento. El acto, que está enfocado en los colectivos con mayores niveles de desempleo (menores de 30 años y mayores de 45, según explicó la directora general de la Cámara, Ana Ugalde) permitirá a los solicitantes de empleo «conocer las ofertas disponibles, entregar su currículum y realizar entrevistas».

Las inscripciones ya están abiertas para todo aquel que esté interesado. La feria, que según la Cámara pretende ser «un espacio de encuentro entre las empresas guipuzcoanas con necesidades de contratación y personas en busca de empleo», se celebrará entre las 9.30 horas y las 14.30 horas.

Un gran éxito

El año pasado, la edición de la feria fue todo un éxito, al reunir a más de 850 asistentes. Una cantidad que, según especifican desde la Cámara guipuzcoana, esperan mejorar durante esta edición, al haberse reforzado «el número de ofertas».

Este año el acto está financiado por el Fondo Social Europeo y Lanbide y se presenta como una «excelente oportunidad» para todos aquellos ciudadanos en busca de empleo, al poder acceder de primer mano a información sobre vacantes y facilitar el contacto directo con las empresas necesitadas de personal.