La feria de empleo de 2024 reunió a más de 850 personas. Cámara de Gipuzkoa

Feria de Empleo de la Cámara

Más de 250 oportunidades de trabajo desde mañana en Donostia

La Feria de Empleo de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa se celebra desde este miércoles al viernes, y participarán 66 empresas de todos los sectores

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 12:10

Comenta

La feria de empleo de la Cámara de Gipuzkoa comienza el mañana miércoles con el objetivo de ofrecer a 250 personas acceder a una oportunidad ... laboral. El evento, que se extenderá hasta el viernes y que se celebrará en el edificio del órgano cameral en la Avenida de Tolosa (en el barrio donostiarra de Benta Berri), contará con la participación de 66 empresas de todos los sectores.

