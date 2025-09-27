Los mutualistas se movilizan en Madrid para que la pasarela al RETA cuente todos los años cotizados

Los mutualistas profesionales se activan en la calle para que la ley de pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) reconozca todos los años ... cotizados en las mutualidades y las aportaciones hechas sin coeficientes de compensación. Este mecanismo se creó para que profesionales que cotizan en una mutualidad alternativa (por ejemplo, abogados, arquitectos, procuradores, etc.) puedan trasladar parte de sus aportaciones o derechos al sistema público de la Seguridad Social. Pero estos profesionales afectados están dispuestos a llegar a los tribunales y hasta Europa si la futura norma, que ha iniciado la recta final para su aprobación, no permite el reconocimiento íntegro de todos los años cotizados

Cientos de mutualistas profesionales se concentran este sábado a las 12:00 horas frente al Congreso para denunciar la situación de desprotección que sufre el colectivo tras décadas de aportaciones a mutualidades alternativas a la Seguridad Social. La movilización reclama una solución justa y universal después de que el pleno de la Cámara baja diese el jueves el visto bueno al debate de enmiendas a la proposición del PSOE que establece que solo puedan acogerse a la pasarela quienes carezcan del mínimo de 15 años cotizados, estén en activo a 31 de diciembre de 2022 y no sean pensionistas. Unas condiciones que para la Mutualidad de Procuradores son «discriminatorias» y generan «exclusión». Todas las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios respaldan la inclusión en esta «pasarela» de los mutualistas pasivos.

«La PL nos parece insuficiente porque no nos contempla a todos», subraya Gemma Arnán, portavoz del colectivo. En la misma línea, Nuria Ramón insiste en que «la pasarela ha de contemplar a activos y pasivos, porque todos hemos contribuido al sistema». Por su parte, Lina denuncia que «no podemos aceptar limitaciones temporales ni exclusiones por situación personal. Todo mutualista que haya sido alternativo al RETA tiene que poder acceder».

Revés judicial

La protesta se enmarca tras el fallo judicial del Supremo en el que rechaza que los profesionales colegiados que hubieran optado por darse de alta en el Régimen de Autónomos (RETA) de la Seguridad Social puedan incorporarse posteriormente a una mutualidad alternativa.

Según argumenta el TS, el derecho de opción que se reconoce legalmente es «ejercitable por una sola vez y de forma irrevocable» por todo el tiempo en que se esté ejerciendo la actividad profesional colegiada por cuenta propia.

La setencnia se produce a raíz de un recurso de casación interpuesto por la Seguridad Social contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que daba la razón a un abogado colegiado que solicitó su baja en el RETA para incorporarse a su mutualidad profesional, solicitud que primeramente fue concedida por la Seguridad Social.