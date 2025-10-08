Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Más de 900 personas se han inscrito a las jornadas de la Feria de Empleo que organiza la Cámara de Gipuzkoa. Gorka Estrada

Feria de Empleo de la Cámara

Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»

Unas 900 personas se han inscrito en las jornadas de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa que ofrecen oportunidades de trabajo en un total de 66 empresas

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:41

Este miércoles ha arrancado la primera jornada de las tres previstas de la Feria de Empleo organizada por la Cámara de Comercio de Gipuzkoa. Las ... 22 empresas que participan cada día, 66 en total, ofrecerán más de 250 oportunidades laborales a los ciudadanos que se acerquen hasta el edificio del órgano cameral, situado en el barrio donostiarra de Benta Berri. Sofía Morales, ordiziarra de 22 años, ha aprovechado la ocasión para presentar su currículum. «Acabo de terminar el Grado Superior en Anatomía Patológica y vengo aquí porque quiero encontrar trabajo de lo mío», comenta esta guipuzcoana.

