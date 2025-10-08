Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»

Este miércoles ha arrancado la primera jornada de las tres previstas de la Feria de Empleo organizada por la Cámara de Comercio de Gipuzkoa. Las ... 22 empresas que participan cada día, 66 en total, ofrecerán más de 250 oportunidades laborales a los ciudadanos que se acerquen hasta el edificio del órgano cameral, situado en el barrio donostiarra de Benta Berri. Sofía Morales, ordiziarra de 22 años, ha aprovechado la ocasión para presentar su currículum. «Acabo de terminar el Grado Superior en Anatomía Patológica y vengo aquí porque quiero encontrar trabajo de lo mío», comenta esta guipuzcoana.

A primera hora de la mañana en el vestíbulo del edificio había unas cien personas de todas las edades. Una cantidad que, de hecho, ha sorprendido a los organizadores de la novena edición de la Feria de Empleo. «El primer día suele ser el que más gente atrae, pero no es normal que esté tan lleno a primera hora. De hecho, en la entrada se ha formado un tapón cuando hemos iniciado la sesión», comenta un miembro de la Cámara. Morales es una de ellas y confiesa que se ha «sorprendido» con la cantidad de ofertas diferentes: «Me interesa mucho el puesto de Elmubas, pero estoy dando vueltas porque también voy a probar con Dia, BM...».

Ya dentro, las personas como Sofía se acercaban a los diferentes puestos dispuestos por todo el espacio, donde compañías de distintos sectores y características, como lo son Empresas de Trabajo Temporal (grupo Zitar), firmas industriales (como Orona o Krean), o incluso de cadenas de alimentación (como Uvesco), realizan entrevistas a cada solicitante. «Cada año vienen más negocios. Este año hay un total de 66 para los tres días y hay algunas que se han quedado fuera, pero para que tengan oportunidad de exponer sus ofertas tienen a su disposición el propio stand de la Cámara», explica una trabajadora.

Pero, además de la disparidad de ofertas, también se muestra una gran variedad de perfiles en los interesados que asisten. «He estado viviendo fuera. Estudié Derecho y por eso me interesa mucho cualquier trabajo que tenga una parte jurídica», comenta Eneko Pedraza, donostiarra de 25 años que se ha acercado a la Feria para «ver las oportunidades que hay, conocer a gente y, si hay surge, conseguir trabajo».

Pero este evento no solo está enfocado en ciudadanos desempleados, sino que también ofrece opciones para que aquellos interesados puedan encontrar mejores salidas. Un ejemplo de ello es el que encarna Joseba Domingo, donostiarra de 30 años: «Yo ya tengo trabajo, pero vengo aquí porque quiero mejores salidas en el sector de la ingeniería. He ido al puesto de Orona, pero también vendré los demás días porque he visto otras empresas que me interesan».

Todo un éxito

Ana Ugalde, directora general adjunta de la Cámara de Gipuzkoa, destaca el éxito de esta iniciativa. «Este año se han inscrito más de 900 personas, pero seguramente vengan más sin haberlo hecho. El año pasado se apuntaron 600 personas, lo que supone un incremento del 33%», expone.

Para esta directiva, eventos como la Feria de Empleo son importantes para que cualquier persona «tenga una oportunidad de encontrar trabajo». «Gipuzkoa es un territorio muy comprometido con la inserción laboral y con las necesidades de las empresas», afirma.

Por esta razón las jornadas están dirigidas a los sectores de la población con más dificultades para encontrar salidas laborales: los menores de 35 años y los mayores de 45 años, colectivo en el que está enfocada la primera jornada celebrada esta mañana. A partir de hoy, y hasta el viernes, la Feria de Empleo está en marcha en la Avenida de Tolosa, de 9.30 horas a 14.30 horas.