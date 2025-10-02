Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arizmendi

Gipuzkoa recupera en septiembre 2.354 afiliados, un tercio del empleo perdido en agosto

La educación es la que más tira del empleo, seguida por las actividades administrativas, la hostelería y la industria

Pilar Aranguren

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:28

Septiembre ha tenido un buen comportamiento en el mercado laboral después de un agosto muy malo en nuestro territorio. La cifra de afiliados a la ... Seguridad Social ha crecido en el noveno mes del año en 2.354 personas respecto a agosto, cuando se perdieron 6.298 ocupados, siendo el peor de los últimos quince años. De este modo, nuestro territorio recupera un tercio de ese empleo.

Espacios grises

