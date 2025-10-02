Gipuzkoa recupera en septiembre 2.354 afiliados, un tercio del empleo perdido en agosto

Septiembre ha tenido un buen comportamiento en el mercado laboral después de un agosto muy malo en nuestro territorio. La cifra de afiliados a la ... Seguridad Social ha crecido en el noveno mes del año en 2.354 personas respecto a agosto, cuando se perdieron 6.298 ocupados, siendo el peor de los últimos quince años. De este modo, nuestro territorio recupera un tercio de ese empleo.

Gipuzkoa cierra así septiembre con 33.845 afiliados. Y esa recuperación viene sobre todo de la mano de la educación, que gana 1.147 cotizantes. También evolucionan de forma favorable las actividades administrativas, que suman 559 afiliados, así como la hostelería (383), la industria (351) y las profesiones científicas (245).

Sin embargo, la sanidad resta afiiados (-349), al igual el comercio y reparación de vehículos, que pierde 727. La administración pública tambíen lo hace con 89 menos.

El resto de territorios vascos también muestra una evolución positiva, con Bizkaia a la cabeza, que gana 5.725 afiliados el último mes. Araba suma 3.397, lo que hace que el conjunto de Euskadi se anote una mejora de 11.475 cotizantes respecto a agosto y llegue al 1.018.270.

En el conjunto del Estado el avance es menor, ya que añade 31.462 afiliados en el último mes, hasta los 21,697.665, aunque gana mesio millón el último año.

. Mil parados menos

Un aumento de la afiliación que conlleva una reducción de la cifra de parados en nuestro territorio. En concreto, el pasado mes salieron de la lista de Lanbide 1.006 trabajadores, hasta situarse la cifra de desempleados en 28.348 parados.

Bizkaia también registró un descenso del número de desempleados (-1.110) y Araba los redujo en 84. De este modo, en Euskadi la cifra total de desempleados se quedó en septiembre en 106.969, tras bajar en 2.200 personas.

Respecto a un año antes, en Gipuzkoa había a cierre de septiembre 117 desempleados menos, en Bizkaia 1.072, mientras que en Araba se computaban 162 mñas. En el conjunto del País Vasco había 1.027menos que en septiembre del año pasado.

El paro baja en mayor medida entre las mujeres, que reducen la cifra en el País Vasco en 1.464, mientras que entre los hombres desciende en 736. También se beneficia más el dolectivo de mediana edad, la franja que va entre 30 y 44 años.

Por sectores, desciernde de forma significativa en los servicios, donde el número de parados baja en 2.397. Lo hace pero de forma muy moderada en la industria, que reduce en 115, la construcción (-76) y la agricultura (-29), mientras que crece en el colectivo sin empleo anteriro (417). Esto suele ser habitual a la vuelta del verano, ya que muchos jóvenes que han acabado sus estudios se apuntan entonces en Lanbide.

Septiembre muestra dinamismo en el mercado laboral, ya que se han firmado 78.953 nuevos contratos, la mayor cifradel año, de los que 22.068, un 28 %, han sido de carácter indefinido.