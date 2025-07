Los extranjeros que sacan adelante algunos sectores clave de la economía guizpucoana: «Sin ellos habría un colapso del 100%»

Es el gran sector copado por un altísimo porcentaje de trabajadores extranjeros: el empleo doméstico y los cuidados. Aunque, en realidad, habría que hablar solo ... en femenino, porque el 94% de las personas inmigrantes que trabajan en los hogares guipuzcoanos son mujeres.

«El trabajo de hogar es un sector que está prácticamente cubierto por mano de obra extranjera y, en su mayoría, son mujeres migrantes», resume Marling Castillo, técnica del área de trabajo de hogar de SOS Racismo Gipuzkoa. Aunque acto seguido puntualiza una realidad abrumadora: a la cifra total de trabajadoras en este nicho laboral -9.019, de las cuales 3.081 son extranjeras, es decir, un 34,16%- habría que sumarle «un 25% más de trabajadoras que no están dadas de alta» en la Seguridad Social.

Además de las empleadas de hogar, Castillo también hace referencia a las mujeres de origen extranjero que trabajan en las residencias de mayores y que, en general, se ocupan de los cuidados. «Sin duda, todas estas mujeres sostienen ese sector», dice con contundencia.

«Es un sector que está precarizado y, además, está infravalorado», opina Castillo, que insiste en que «a mucha gente no le atrae el hecho de trabajar en los hogares porque no está bien pagado y porque socialmente no está bien visto». Por eso mismo hace la siguiente pregunta que ella misma responde: «¿Quiénes son las que vienen a sostener ese sector? Son las mujeres migrantes».

Hostelería «Sin la mano de obra migrante habría negocios que cerrarían»

Desde la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa lo tienen claro: «Sin personas inmigrantes, no podríamos cubrir toda la demanda que tenemos de trabajadores y no daríamos abasto para cubrir toda la demanda de empleo que necesita el sector para salir adelante», asegura Ane Ruiz, directora ejecutiva, que insiste en que «sin esa mano de obra habría negocios que no podrían salir adelante hoy en día».

El sector de la hostelería es, según los últimos datos, el segundo ámbito laboral en el que más personas de origen extranjero trabajan. Representan un 25,7% del total con 6.934 afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Y Ruiz es consciente de que, «teniendo en cuenta que en Gipuzkoa estamos con unas tasas de desempleo bajísimas, que estamos en un momento en el que hay un cambio de paradigma y hay un problema de poca natalidad, para nosotros los trabajadores inmigrantes ahora son imprescindibles».

Ruiz manifiesta que cuentan con un programa que se denomina Eskolanbide y cuyo fin es «identificar personas que están en situación irregular, que llevan más de dos años y que se pueden acoger a ese instrumento que es el arraigo socioformativo». Así, se les facilita una formación, tanto en sala como en cocina, se les da la posibilidad de realizar unas prácticas, se les hace un acompañamiento y, al final del proceso, apunta Ruiz, «consiguen tanto el permiso de residencia como de trabajo».

Transporte «Sin extranjeros habría un colapso 100%»

A día de hoy, Gipuzkoa tiene un déficit de 500 conductores. Diego Carbajosa es fundador y CEO de Talento Grupo Internacional, una consultoría de Recursos Humanos a nivel internacional que, entre otras asociaciones, tiene un acuerdo de colaboración con Guitrans para poder ir cubriendo esa falta de mano de obra. Y Carbajosa lo defiende con contundencia: «En el transporte, si no hubieran trabajado los extranjeros, habría un colapso 100%».

Carbajosa asegura que esta situación se agrava «especialmente» en Gipuzkoa porque «no hay relevo generacional». «La edad media de los conductores está en torno a los 55 años, y no se incorporan al mismo ritmo nuevos conductores locales. Y hoy faltan 500 conductores, pero va a ir a más», advierte. De ahí que ambas entidades estén desarrollando un proyecto donde «de forma ordenada, legal y segura, se puedan ir incorporando conductores de terceros países en la empresa de transporte de Gipuzkoa».

Conscientes de esa escasez de mano de obra, Talento Grupo Internacional mantiene convenios de colaboración con alrededor de 20 asociaciones y federaciones sectoriales en toda España repartidas en 30 provincias distintas. «En los últimos 3 años -explica Carbajosa- hemos incorporado más de 2.000 personas de otros países con contratos de trabajo en diferentes sectores».

Construcción «Los precios también se explican por la falta de mano de obra»

El sector de la construcción, según datos publicados en junio, es el tercer sector con mayor afiliación extranjera de Gipuzkoa, suponiendo el 21% del total. Unos datos que suscriben fuentes cercanas al sector, que la consideran «necesario» para poder llevar a cabo la actividad: «Sin mano de obra extranjera, el sector de la construcción se quedaría parado por completo». Es más, de los 18.445 trabajadores que tiene el sector en Gipuzkoa, 3.883 son de origen extranjero.

No obstante, a pesar de esta cantidad, existen problemas para poder cubrir la oferta. «Es necesario que venga gente de fuera porque con todos los que hay, es imposible cubrir los puestos demandados». Una situación que, dentro del sector, se percibe más en determinadas áreas, como por ejemplo en las actividades relacionadas con la rehabilitación de edificios o los equipos encargados de colocar fachadas. «Hay determinadas áreas que hoy en día dependen, si no en el 100%, sí en un porcentaje elevadísimo de la inmigración».

Y esta situación crítica producida tiene varias consecuencias. La más directa es la situación inflacionista en los precios. «Los precios están subiendo porque la demanda es muchísimo mayor que la oferta que hay. Y suben porque, como no hay mano de obra, tienes que pagar más por los servicios».