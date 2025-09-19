El empleo no remonta en Gipuzkoa en septiembre tras el desplome de agosto

Tras el desplome de cotizantes en agosto en Gipuzkoa, mes en el que registró la mayor caída histórica con 6.298 afiliados menos que en ... julio, el mercado laboral guipuzcoano sigue sin remontar en septiembre en el territorio, ya que en la primera quincena pierde 418 ocupados en relación al cierre de agosto, según los datos de la Seguridad Social aportados este viernes.

De este modo, el territorio cierre esta primera quincena con 335.685 ocupados frente a los 336.103 con los que cerró agosto.

Un mal dato y más si se tiene en cuenta que los territorios vecinos, Bizkaia y Araba, sí recuperan una parte de lo perdido en agosto. En concreto, Bizkaia gana 2.172 afiliados respeto a finales del octavo mes y Araba suma 1.330.

Esto hace que en el conjunto de Euskadi la cifra de cotizantes también mejore al anotarse 3.084 afiliados hasta alcanzar 1.009.877. Una cifra que permite consolidar la cifra de cotizantes por encima del millón, aunque lejos del récord alcanzado en julio al superar el 1.020.000.

Este avance de septiembre que ofrece la Seguridad Social no ofrece detalles por sectores de actividad, con lo que habrá que esperar a que finalice el mes para ver la evolución de septiembre.

En cualquier caso, el dato de Gipuzkoa muestra los altibajos de un mercado laboral, que sufre los vaivenes estacionales. En concreto, en agosto, la educación concentró la mitad de la destrucción de empleo, pero también lo hizo la industria.

El empleo en la educación no suele recuperarse hasta octubre, con los cursos escolares ya a pleno rendimiento, mientras que la industria es una incógnita en la medida en que la presión arancelaria y la debilidad de los principales mercados exteriores guipuzcoanos están lastrando su crecimiento y también puede impactar en el empleo, que hasta julio había resistido con fuerza.