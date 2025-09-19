Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oficina de Lanbide en Donostia Sara Santos

El empleo no remonta en Gipuzkoa en septiembre tras el desplome de agosto

En la primera quincena se han perdido 418 cotizantes que se suman a la destrucción de 6.298 en agosto, que fue la mayor caída histórica para ese mes

Pilar Aranguren

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:04

Tras el desplome de cotizantes en agosto en Gipuzkoa, mes en el que registró la mayor caída histórica con 6.298 afiliados menos que en ... julio, el mercado laboral guipuzcoano sigue sin remontar en septiembre en el territorio, ya que en la primera quincena pierde 418 ocupados en relación al cierre de agosto, según los datos de la Seguridad Social aportados este viernes.

