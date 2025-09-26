Díaz anuncia la tramitación urgente del registro horario

El Ministerio de Trabajo quiere acelerar los plazos para que el registro de jornada sea una realidad lo antes posible. El Consejo de Ministros de ... la semana que viene aprobará la vía de urgencia para este medida. «El próximo martes va con carácter de urgencia la tramitación del control horario al Consejo de Ministros», ha confirmado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un acto en Ferrol.

Este viernes a medianoche termina el periodo de consulta pública del proyecto con el que el Trabajo respondió al varapalo que supuso el rechazo del Congreso de los Diputados a la norma con la que Díaz pretendía reducir la jornada laboral máxima por ley de las 40 horas actuales a 37,5. Se trata de un endurecimiento de la normativa que regula el control horario, un complemento incluido en la ley para reforzar el cumplimiento de la jornada máxima que se pretendía reducir y al lanzarla por real decreto no necesita el aval parlamentario.

No obstante, tras su paso por el cónclave ministerial, la propuesta tendrá que enfrentarse a otros trámites que, según las estimaciones del departamento Díaz, llevará en torno a cuatro o cinco meses en normas de este tipo, por lo que se aleja la posibildiad de que el endurecimiento del control horario pueda ser una realidad antes del año que viene.

Choque con Garamendi

En esta intervención, Díaz ha aprovechado para dirigirse directamente a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, al que ha acusado de machismo y de no ser la «mayoría social» del país. «Quiero decirle claramente que no hemos permitido que personas como el señor Garamendi, que cobran salarialmente 25 veces más que el salario mínimo, nos den lecciones de reducción de jornada laboral. El señor Garamendi con machismo rampante no sabe lo que es trabajar 40 horas a la semana», ha sentenciado la vicepresidenta.

También ha hecho referencia la vicepresidenta segunda a la derrota parlamentaria sufrida el día anterior, que ha atribuido al voto en contra del PP. Ha ironizado sobre la seriedad del PP durante la votación, indicando que sus caras eran de «pésame» y no aplaudían la derrota porque eran conscientes de que estaban «abofeteando a 12 millones y medio de trabajadores y trabajadoras».