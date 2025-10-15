Stellantis anuncia una inversión de 12.000 millones en EE UU, la mayor de su historia

12.000 millones de euros. Es la cifra que invertirá el grupo automovilístico Stellantis para expandirse en el mercado estadounidense. Así lo ha anunciado este ... miércoles la multinacional (que engloba 14 marcas diferentes), que con este plan de inversión, el más grande de toda su historia en territorio norteamericano, ampliará hasta 2029 la producción de sus modelos en un 50% con el lanzamiento de cinco nuevos vehículos y con 19 acciones de productos, así como la creación de más de 5.000 nuevos empleos en sus plantas de Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. En este caso, Stellantis estará presente en marcas con gran recorrido en suelo estadounidense como son Chrysler, Dodge, Jeep o Ram.

«Esta inversión impulsará nuestro crecimiento, reforzará nuestra huella de fabricación y traerá más puestos de trabajo estadounidenses a los Estados que llamamos hogar», ha afirmado el consejero delegado de Stellantis y el director de Operaciones en Norteamérica, Antonio Filosa. Según ha subrayado, «acelerar nuestro cambio de rumbo en EE UU ha sido una prioridad desde mi primer día. El éxito en América no sólo es bueno para Stellantis en EE UU, sino que nos hace más fuertes en todas partes».

Lo cierto es que en los últimos años, el negocio del conglomerado ha ido a la baja en Estados Unidos, donde ha perdido cuota de mercado de manera paulatina, sobre todo debido al envejecimiento de su gama de producto frente a otros fabricantes que se han ido acoplando mejor a las necesidades de los usuarios.

Las fábricas se mueven a EE UU

Por otra parte, el grupo, al fabricar en Estados Unidos, evitará toparse con el muro arancelario levantado por el presidente estadounidense Donald Trump. Y es que Stellantis, según sus estimaciones, afrontará un sobrecoste de 1.500 millones por introducir sus productos en suelo estadounidense.

De esta forma, Stellantis se suma así a otras grandes fabricantes que también han decidido apostar fuertemente por el mercado estadounidense con el fin de evitar los gravámenes. La fabricante surcoreana Hyundai anunció en agosto una inversión de 22.320 millones de euros, y de manera similar, General Motors también anunció inversiones de 3.500 millones para impulsar la producción de vehículos de gasolina y reducir la producción en México.