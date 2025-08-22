Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una usuaria de criptomonedas en Donostia. Iñigo Arizmendi

Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas

Da la razón a dos guipuzcoanos que lograron ganancias de 300.000 euros y pleitearon con Hacienda

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:03

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre el caso de dos guipuzcoanos que demandaron a la Diputación de Gipuzkoa obliga ... a modificar y suavizar la forma de tributar la venta de criptoactivos, y abre la puerta a un cambio normativo en las tres Haciendas de Euskadi y del Estado. El detonante del litigio es una inspección fiscal del ente foral en 2017 contra estos dos contribuyentes, que les obligó a declarar unas ganancias por valor de unos 300.000 euros (entre la cuota y los intereses) en divisas digitales con un método de gravamen que los jueces consideran incorrecto. De hecho, Hacienda, según fuentes oficiales de este organismo, ya ha iniciado los trámites para modificar la norma (ha estado en exposición pública en la adaptación del Concierto Económico) y realizará una nueva liquidación a los dos denunciantes en cumplimiento del fallo judicial, al que ha tenido acceso este periódico.

