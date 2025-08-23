Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Una inversora saca dinero de un cajero cripto en Donostia. Arizmendi

La sentencia sobre criptomonedas abre la puerta a unos 300 guipuzcoanos para reclamar

La Hacienda de Gipuzkoa estudia ya el fallo del TSJPV que obliga a cambiar la tributación de las ganancias por operaciones con dinero digital y se prepara para posibles nuevos casos

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:05

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre la tributación de las criptomonedas abre la puerta a que unos 300 guipuzcoanos ... que hayan gravado sus ganancias con el método no sustentado por la ley puedan recuperar la liquidez excesiva pagada. En estos momentos, la Hacienda foral se encuentra «trabajando en el desarrollo de la normativa que aclare la cuestión» descrita en el fallo judicial, según fuentes oficiales del fisco, a la vez que se prepara para atender nuevos posibles casos.

