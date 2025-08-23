Renfe programa 245 autobuses al modificar por obras sus servicios entre Madrid, Logroño y Bilbao
Durante un mes algunos trayectos quedarán modificados a la altura de Miranda de Ebro (Burgos) porque Adif va a renovar las instalaciones de seguridad y comunicación
C.P.S.
Madrid
Sábado, 23 de agosto 2025, 17:21
Una parte de los trayectos en tren que unen Madrid y La Rioja tendrán que hacerse obligatoriamente por carretera durante el próximo mes debido a las obras de renovación de las instalaciones de seguridad y comunicación que está realizando Adif a la altura de Miranda de Ebro (Burgos). Esta actuación, que obligará al corte del servicio ferroviario en el tramo entre Miranda de Ebro y Logroño, ha supuesto varias incidencias esta semana y ha provocado diversos retrasos en la línea que une Madrid y el País Vasco desde el pasado 15 de agosto.
«Estos trabajos van a permitir aumentar la fiabilidad de la línea en ese tramo y mejorar la puntualidad de los trayectos que unen actualmente Madrid y País Vasco», explican desde Adif. De todas las actuaciones previstas durante este corte, Adif va a priorizar las que afectan a la 'Bifurcación La Rioja' para tratar de que el corte del servicio ferroviario de los trenes que llegan a Logroño dure el menor tiempo posible.
Concretamente, Adif cortará desde este fin de semana el tramo entre Miranda de Ebro y San Felices, obligando a realizar por carretera el trayecto desde Miranda hasta Logroño.
A consecuencia de estos trabajos de mejora y acondicionamiento, Renfe modificará algunos servicios e incorporará más de 245 autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros en los tramos afectados durante el próximo mes.
Servicio Bilbao-Barcelona
Trenes afectados: tren 437 Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto (15:18)-Barcelona (22:13).
PAT: se circulará en tren entre Logroño y Barcelona y se trasbordará a 3 autobuses de 50 plazas en el trayecto Bilbao Logroño.
Servicio Barcelona- Bilbao
Trenes afectados: tren 438 Barcelona (8:50)- Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto (15:44).
PAT: se circulará en tren entre Barcelona y Logroño y se trasbordará a 3 autobuses de 50 plazas en el trayecto Logroño-Bilbao.
Servicio Madrid-Miranda-Logroño
Trenes afectados: tren 4687 Madrid (8:40)-Logroño (12:41).
PAT: se circulará en tren entre Madrid y Miranda de Ebro y se trasbordará a 1 autobús de 50 plazas en el trayecto Miranda de Ebro y Logroño.
Servicio Logroño-Miranda-Madrid
Trenes afectados: tren 4786 Logroño (16:12) - Madrid (20:15).
PAT: se circulará en tren entre Miranda de Ebro y Madrid y se trasbordará a 1 autobús de 50 plazas en el trayecto Logroño-Miranda.
