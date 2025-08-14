Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los precios de la gasolina en Gipuzkoa son los más bajos de todo el verano. JV Arnelas

Los precios de la gasolina en Gipuzkoa, en mínimos a las puertas del puente de agosto

El diésel ha registrado los precios más bajos desde el mes pasado

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:09

El precio de los carburantes en Gipuzkoa ha mantenido esta semana su tendencia a la baja, registrando uno de los precios más bajos del verano. ... A las puertas del puente de agosto el litro de gasolina (sin plomo 95) cuesta este jueves 1,511 euros, el precio más bajo desde el 18 de junio, mientras que la misma cantidad de diésel (gasóleo A) tiene un coste de 1,454, el valor más bajo desde el principios de julio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  2. 2

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  3. 3 Iñigo Martínez recuerda a un compañero de la Real Sociedad para explicar su salida del FC Barcelona: «Soy un peón»
  4. 4

    El puente del 15 de agosto tendrá picos de 40º pero terminará pasado por agua
  5. 5 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  6. 6

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento
  7. 7 ZETAK amplía el aforo para la triple cita de Illunbe
  8. 8 El amargo hito histórico del aeropuerto de Bilbao opacado por el gran temor de los turistas cada verano
  9. 9 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares
  10. 10 Detenido en Ondarreta por robar y agredir a la víctima que intentaba retenerle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los precios de la gasolina en Gipuzkoa, en mínimos a las puertas del puente de agosto

Los precios de la gasolina en Gipuzkoa, en mínimos a las puertas del puente de agosto