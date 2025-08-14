Los precios de la gasolina en Gipuzkoa, en mínimos a las puertas del puente de agosto

El precio de los carburantes en Gipuzkoa ha mantenido esta semana su tendencia a la baja, registrando uno de los precios más bajos del verano. ... A las puertas del puente de agosto el litro de gasolina (sin plomo 95) cuesta este jueves 1,511 euros, el precio más bajo desde el 18 de junio, mientras que la misma cantidad de diésel (gasóleo A) tiene un coste de 1,454, el valor más bajo desde el principios de julio.

Por segunda semana consecutiva los precios de ambos tipos han experimentado una reducción, según los datos de portales especializados. De hecho, los precios del diésel y la gasolina han experimentado un abaratamiento del 0,8% y del 1,4% durante los últimos siete días, respectivamente. Una disminución de agradecer para todos aquellos guipuzcoanos que aprovechen estos días en los que, según las previsiones de la Dirección General de Tráfico, podrían registrarse «más de siete millones de desplazamientos».

En lo que va de año los precios de la gasolina en estaciones guipuzcoanas ha acumulado un abaratamiento del 5,3%. Una reducción que, aunque menor, también la ha experimentado el diésel, con una tasa de disminución de costes que supera el 4%. Es más, con respecto al año pasado, los precios del sin plomo 95 y del gasóleo A han disminuido un 7,4% y un 3,3%, respectivamente.

83 euros para un depósito de gasolina

Pero, a pesar del abaratamiento sustancial de ambos carburantes, la gasolina sigue siendo más cara que el diésel. Esto se ve en lo que cuesta llenar un depósito medio de 55 litros. Para llenarlo del todo del primer tipo, un conductor gastaría unos 83 euros, mientras que en el segundo caso el monto total rozaría los 80.

Por otro lado, en comparación con el mismo día del año pasado, cabe mencionar que llenar un depósito de diésel al completo es casi diez euros más barato (el 14 de agosto el depósito de este carburante costaba 90 euros), mientras que el depósito de gasolina tiene el mismo coste que hace un año.