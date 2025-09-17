El PNV exige activar ya la potencia sin usar en las subestaciones para no frenar a la industria

Un día después de que el Gobierno Vasco asegurara en Madrid más de 5.000 megavatios adicionales de capacidad eléctrica para atender la demanda industrial, ... el PNV llevó el debate al Congreso. La diputada Idoia Sagastizabal celebró en la sesión de control de este miércoles que la nueva planificación de redes recoja las demandas de Euskadi, pero advirtió de que las inversiones «no se van a materializar hasta dentro de tres años». Por ello, reclamó a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, que se actúe ya sobre la potencia disponible a la que la industria no puede conectarse.

«Durante meses hemos trabajado con su ministerio con propuestas concretas, técnicas y realistas», señaló Sagastizabal. «Celebramos la nueva planificación de la red porque prioriza a la industria y recoge las demandas de Euskadi. Además, se aumentan los límites de inversión en redes, acercándose mucho a los que habíamos propuesto desde nuestro grupo». Pero subrayó que el problema inmediato sigue sin resolverse: «Es imprescindible actuar sobre la potencia que hoy está disponible, a la que la industria no se puede conectar mientras llega la nueva infraestructura».

La diputada jeltzale planteó tres medidas que ya figuraban en el decreto anti apagón de junio, que decayó en el Congreso: «Necesitamos flexibilizar la planificación; acabar con la capacidad ociosa en la red, porque ahora mismo es como si las subestaciones tuvieran una pared llena de enchufes pero solo uno funciona; y aprovechar toda la potencia disponible en cada posición». Según defendió, activarlas «no requiere obras ni instalar más cables, solo un cambio en la normativa» y permitiría un 'fast track' para la industria.

Sagastizabal concluyó que los avances anunciados esta semana «demuestran que las propuestas del Grupo Vasco han sido escuchadas y que el diálogo, las ideas y el debate son el camino para lograr consensos». No obstante, recordó que «ahora se abre un plazo para introducir mejoras, y no lo vamos a desaprovechar».