El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, junto al secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ayer en Madrid. Irekia

Euskadi se lleva el 16% de los megavatios del plan estatal y salva la demanda de potencia eléctrica

El País Vasco sumará más de 5.000 MW, un 40% más, del total de 33.000 MW, tras el acuerdo sellado entre el Gobierno Vasco y el central en Madrid

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:59

En torno al 16%. Ese es el 'trozo' del pastel de la nueva planificación eléctrica que Euskadi se asegura en el reparto de capacidad decidido ... por el Gobierno central. Serán más de 5.000 megavatios adicionales, un 40% más, de los 33.000 que contempla la propuesta estatal hasta 2030, los que reforzarán la red vasca para atender los procesos de descarbonización, los planes de expansión de la industria y la llegada de nuevas inversiones. El Gobierno Vasco, que valoró como un «hito» los compromisos arrancados en forma de actuaciones en infraestructuras clave, subrayó que el necesario refuerzo del sistema permitirá «descarbonizar nuestra industria, crecer más y atraer nuevas inversiones».

