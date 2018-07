Paul Gurmendi: «Las nuevas generaciones tenemos que impulsar nuevas formas de trabajar» Fundador de Itcon El fundador de Itcons tiene claro que «la cultura de empresa es el sumatorio de varios» y que cada compañía «es el reflejo de las personas que la integran» ION FERNÁNDEZ SAN SEBASTIÁN. Domingo, 8 julio 2018, 10:23

«Tenía una idea y un dinero ahorrado, y me lancé». Paul Gurmendi fundó Itcons para ofrecer una solución en cuestiones de gestión para las organizaciones. La startup donostiarra ha sacado al mercado una App capaz de acoplarse «al modelo de orden y de parte de trabajo de cualquier empresa».

- ¿Hay que cambiar la forma de trabajar en las oficinas y dejar atrás tanto papel?

- El papel va a seguir siendo necesario en la labor diaria. Sin embargo, la tecnología nos permite agilizar procesos a la hora de trabajar. Es absurdo que un trabajador tenga que acudir a una oficina únicamente para entregar un papel. Ahora, lo puede hacer desde el móvil sin ningún problema. Pero tampoco hay que caer en el 'todo sirve'. Algunas personas emplean WhatsApp para llevar a cabo diferentes gestiones laborales, como enviar documentación. Sin embargo, esto no resulta práctico. ¿Cómo buscas luego la información deseada entre tanto mensaje?

La empresa 2014 año de fundación. La startup donostiarra cuenta actualmente con nueve trabajadores en plantilla. Desarrollo de App Venta de una aplicación para albaranes, órdenes y partes de trabajo.

«Las tecnologías agilizan los procesos de trabajo, pero no todas son prácticas»

- Para este tipo de gestiones ha diseñado su App.

- La gran ventaja que ofrecemos con esta herramienta es la amplitud de soluciones que podemos facilitar con la misma tecnología. Se trata de una App que resulta útil para cualquier organización, ya sea una pyme, una gran empresa, o incluso un autónomo. Además, con la misma base de producto, únicamente variando las configuraciones, también es práctica para cualquier sector: industrial, construcción mantenimiento... Hemos diseñado una aplicación fácil de configurar y 100% flexible, segura y que permite a las compañías ahorrar tiempo en sus operaciones. Y todo ello, a un coste muy económico.

- ¿Es fácil utilizar esta tecnología o los usuarios requieren de su ayuda?

- Nuestros clientes pueden venir por socios implantadores con los que tenemos acuerdos para vender nuestra App o después de haber consultado nuestra página web. Algunos de ellos contratan esta tecnología y la configuran ellos a su medida, sin necesidad de nuestra participación. Otros, por el contrario, nos solicitan ayuda para sacarle el mayor rendimiento a esta herramienta. En estos casos, nos amoldamos a la manera de trabajar de cada uno de ellos para una buena implantación. Nuestro servicio de atención al cliente se pone completamente a su disposición para un óptimo uso.

- ¿Qué caracteriza a Itcons?

- Creo que destacamos por nuestra creatividad. Ofrecemos al cliente una solución que va más allá del producto, como ser creativos a la hora de interactuar con él. También considero que estamos muy enfocados al mercado y mantenemos una relación muy estrecha con el cliente. Soy partidario de que el desarrollador o programador ponga cara al cliente para así ofrecerle un mejor servicio y que haya una mejor relación.

- ¿Qué le llevó a fundar esta startup?

- Mi trayectoria profesional comenzó hace 12 años en una empresa constructora, donde fui jefe de obra después de haber estudiado Ingeniería Técnica de Obras Públicas. En la oficina había muchos papeles y me decía a mí mismo 'esto no puede ser así. Tiene que haber alguna manera de agilizar todo esto'. Esta visión me llevó a buscar una manera para facilitar esta cuestión.

- ¿Cómo fue dar ese paso?

- Tenía un dinero ahorrado que me daba un margen de seis meses para vivir. Con ese colchón decidí lanzarme. Pensé: 'vamos a empezar a hacer cosas'. E hice lo que no hay que hacer: comencé sin tener un plan de empresa ni de producto.

- A pesar de ello, la apuesta ha salido bien.

- Tengo una máxima en mi vida. Ante una situación siempre hay dos salidas: una positiva y otra negativa. Es necesario, sobre todo, controlar la negativa. Hay que plantearse si en el caso de producirse el peor de los escenarios se puede o no asumir ese riesgo. Si la respuesta es 'sí' hay que seguir para adelante. Por otro lado, hay que mirar a un año vista y realizar una comparación de tu situación. Si observas que estás peor que antes, necesitas cambiar cosas. Yo decidí probar y ya llevo cuatro años aquí. He tenido empleados que me han comentado que dejaban el trabajo porque no se encontraban bien y querían cambiar. Me parece perfecto. Yo hice lo mismo. La gente está buscando su sitio en la vida.

- ¿Cómo debe ser la organización de una empresa en la actualidad?

- Hay que entender bien en todo momento en qué situación se encuentra la organización y qué necesita. Al final, la organización es un ente vivo. A medida que la empresa va avanzando adquiere mecanismos y complejidades. Además, creo que las nuevas generaciones estamos obligadas a cambiar la forma en la que se trabaja en las empresas.

- ¿A qué se refiere?

- Los jóvenes tenemos otra percepción del trabajo. Lo entendemos como una forma de realizarnos, y la empresa tiene que buscar la manera de que lo pueda hacer. Al fin y al cabo, la cultura de empresa es el sumatorio de varios y cada compañía es el reflejo de sus personas.

- La motivación es necesaria en cualquier equipo de trabajo. ¿Cuál es su fórmula?

- Me gusta fomentar el empoderamiento de las diferentes personas de la organización. A cada uno de ellos hay que informarle con detalle sobre el proyecto en el que se encuentra. Me gusta que conozcan el qué hay que hacer y para qué con el fin de que así ellos puedan obtener el cómo hay que hacerlo. De esta manera, podrán responder con la mejor solución y esto motiva.

- ¿Cómo tiene que comportarse el líder?

- Necesita transmitir sus sensaciones. Al igual que transmite su motivación por el trabajo, para mí es una pasión, también debe decirle al resto del equipo cuando no tenga un buen día y explicar por qué. A su vez, necesita comunicar a todas las personas cuál es la estrategia de la empresa. Se puede hacer de diferentes maneras y dependerá de cada organización.