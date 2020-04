Es el momento de todos Los líderes ante la crisis Tenemos que preparar la reconstrucción como si nos fuera la vida en ello, porque nos estamos jugando el futuro como país JESÚS ALONSO Presidente de Ford España Viernes, 24 abril 2020, 06:47

La pandemia llegó y nos pilló a todos por sorpresa. En una semana pasamos de abarrotar estadios y acudir a manifestaciones a no poder salir de casa. No lo vimos venir. Ahora tenemos una nueva oportunidad y ésta sí la estamos viendo venir. Tenemos que preparar la reconstrucción como si nos fuera la vida en ello, porque nos estamos jugando el futuro como país, y en este caso la emergencia no es solo sanitaria, que continúa, sino también económica y social.

Es absolutamente necesario que todos y cada uno de nosotros saquemos lo mejor de nosotros mismos; por supuesto, el Gobierno, pero también las empresas, las instituciones y las personas. En primer lugar, apelar a la responsabilidad personal. A aportar todos nuestro granito de arena y a hacer lo que toca, no por miedo a las sanciones si no por solidaridad.

Las empresas y las instituciones también tenemos mucho que decir. En Ford hemos trabajado en varios frentes desde que se desató la crisis, en primer lugar, en proteger la salud de nuestros empleados. En segundo lugar, ayudar a nuestros socios, la red de concesionarios y los proveedores, ambos muy golpeados por el frenazo completo a su actividad. Y por último, el apoyo a la sociedad. Afortunadamente nuestra Responsabilidad Social es un músculo que ya teníamos entrenado y eso nos ha permitido reaccionar rápido: desde el préstamo de vehículos a la Cruz Roja, la colaboración con la Generalitat Valencia para la producción de material sanitario o la aportación de fondos por parte de Ford Fund, entre otras.

Esta crisis lamentablemente nos ha demostrado que no podemos ser «un país de servicios» y que es absolutamente crítico que se expanda el peso de la industria en el PIB, en el que la automoción supone un 10%. Ya lo vimos en la crisis anterior pero ésta nos ha vuelto a mostrar que es una de las grandes fortalezas de un país, por la cantidad y la calidad de la mano de obra que genera, la atracción de capital y el arraigo del territorio.

Necesitamos que el pulmón industrial de España respire con fuerza y para ello es necesario que se implementen con urgencia una serie de medidas de apoyo: flexibilidad laboral, liquidez para las empresas, ayudas de fomento de la inversión y específicamente recetas que sabemos que han funcionado en el pasado como incentivos a la renovación del parque que devuelvan el dinamismo a una actividad crítica para nuestro país.

Es el momento de todos.

