El mercado aún ve gasolina en el motor del Ibex

La Bolsa española vive un momento de euforia. Tras más de una década rezagada en la recuperación desde los mínimos de la crisis financiera frente ... al mercado europeo, el Ibex-35 ha tornado de patito feo a cisne y vuela ligero tras romper el pasado lunes registros en los 16.000 puntos. De hecho, el índice patrio cerró octubre con una subida del 3,6% y se revaloriza en el año cerca de un 40%, eclipsando las subidas de doble dígito que también se anotan el Footsie milanés (26%), el Dax alemán (20%), o el CAC francés (10%).

Una combinación de tipos de interés a la baja, inflación contenida y un crecimiento económico mejor de lo esperado ha devuelto el apetito de los inversores por la renta variable española. En concreto, han sido los bancos -que se anotan más de un 70%- e Indra -que se ha revelado como valor estrella de la temporada con un 180%- los principales baluartes de esta reconquista.

Ahora bien, ¿tiene el Ibex-35 recorrido para seguir subiendo desde los niveles actuales? El mundo de la inversión tiene aforismos para todos los gustos: desde el precavido mantra de que «rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras», a los que mantienen que «la tendencia es tu amiga» y no hay que ir en contra de ella.

Pero entre la prudencia y el optimismo exacerbado, los analistas consultados creen que aún hay munición para más subidas. «El Ibex 35 presenta aún recorrido al alza desde los niveles actuales, apoyado en el dinamismo económico de España, que se mantiene superior al de varios socios europeos, aportando tracción al conjunto del índice», afirma José Manuel Marín Cebrián, economista y fundador de Fortuna SFP.

El retraso del selectivo en los últimos años respecto a otras plazas ha venido explicado por su composición sectorial y una mezcla de factores macroeconómicos, de flujos de inversión y de percepción de mercado. Si banca, energía y construcción penalizaron al mercado español durante la era de los tipos de interés cero o negativos, la presencia testimonial de valores tecnológicos -el combustible de las bolsas globales en los últimos tiempos- le impidieron seguir la estela fulgurante de otros mercados. Por eso ahora, 18 años después, el peso de estos sectores -y esencialmente de la banca- han sido determinantes para esta recuperación.

«Si bien el sector bancario ha sido un motor importante en los últimos años, su potencial de crecimiento de márgenes se ve ahora limitado por la normalización del ciclo de tipos de interés», advierte Martín Cebrián. Desde su punto de vista, las bajadas de tipos de interés ya aplicadas están comenzando a aflorar en las cuentas de resultados del sector, impactando en márgenes y beneficios. «Por ello, el sector se ve más como una posición táctica para aprovechar su actual fortaleza en solvencia y calidad crediticia, pero con un potencial más moderado a futuro», señala

Más positivo se muestra Ignacio Cantos, director de inversiones de atl Capital, quien cree que el sector bancario aún tiene margen para avanzar entre un 20% y un 30% desde los niveles actuales y todavía cotiza a múltiplos previos a la crisis financiera de 2008.

Líderes globales

No obstante, los expertos creen que la fortaleza del Ibex trasciende el peso de la banca. España cuenta con líderes globales en diversos sectores como es el caso de Inditex, Grifols, Iberdrola, Amadeus o Cellnex. «Además, el sector eléctrico se mantiene como un pilar defensivo crucial, aportando estabilidad al índice en momentos de volatilidad», añade Martín Cebrián.

El sentimiento positivo también es bastante unánime sobre Indra en un momento en el que Europa está acelerando programas en capacidades digitales, ciberseguridad, sistemas de mando y control, inteligencia artificial aplicada a defensa y modernización de infraestructura militar. Marín Cebrián subraya que su potencial «es claramente estructural», dado que su creciente exposición al sector de Defensa la sitúa en el centro del proceso de rearme europeo. Con su participación en programas como el Eurofighter o el FCAS, Indra se posiciona como integrador tecnológico de referencia, con elevada visibilidad de ingresos y sólidas barreras de entrada.

Javier Molina, analista de Mercados de eToro, recuerda que la compañía ha superado un año antes los objetivos de la primera fase de su plan estratégico a 2030 y celebrará un Capital Markets Day en 2026 para detallar la siguiente etapa, con metas ambiciosas de 10.000 millones de ingresos y margen del 14%.

Así las cosas, este experto cree que de cara a los próximos meses el escenario sigue siendo constructivo, «pero más maduro». En su opinión, si los recortes de tipos se confirman y el BCE evita una desaceleración brusca, España podría seguir beneficiándose de la rotación hacia Europa y de su exposición a sectores de alta rentabilidad por dividendo. «Con todo -advierte- las valoraciones en este momento son más ajustadas y la fase de impulso puede dar paso a una recogida de beneficios».