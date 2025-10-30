Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada de la sede de Indra. Cedida

Indra gana casi 300 millones en lo que va de año gracias al bum de la Defensa

La compañía, en máximos históricos en Bolsa, es una de las grandes vencedoras de los contratos del Gobierno para reforzar el sector militar

José A. González

José A. González

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:00

Comenta

La fiebre por la defensa y la seguridad se deja notar en las cuentas de Indra. La compañía especializada en este sector ha ganado, en ... lo que va de 2025, 291 millones de euros, casi el doble de lo acumulado en el mismo periodo del año pasado. Este crecimiento viene impulsado por los vientos de cola de los contratos de defensa, que elevan las cifras de la compañía presidida por Ángel Escribano, a causa de la tensión geopolítica internacional y del compromiso de los miembros de la OTAN de aumentar el gasto en defensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  4. 4 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  5. 5

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  6. 6

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  7. 7 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  8. 8 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  9. 9

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo
  10. 10

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes, pero era una estafa y nos han desahuciado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Indra gana casi 300 millones en lo que va de año gracias al bum de la Defensa

Indra gana casi 300 millones en lo que va de año gracias al bum de la Defensa