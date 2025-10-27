Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Ibex toca máximos históricos después de 18 años y roza los 16.000 puntos
Pantallas de cotización de la Bolsa de Madrid. Efe

El Ibex toca máximos históricos después de 18 años y roza los 16.000 puntos

La banca e Indra con vierten al selectivo en la mejor Bolsa de Europa en un año histórico en el que suma una revalorización del 36,5%

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:46

Comenta

Lo ha conseguido. El Ibex-35 ha logrado esta mañana batir el máximo histórico que alcanzó el 8 de noviembre de 2007 en 15.945, ... 78 puntos. Una cota en la que quedaron reflejados los años del boom económico en España y que sería la antesala de la dolorosa caída libre que supuso el estallido de la crisis inmobiliaria, la caída de Lehman Brothers, la crisis de deuda soberana en Europa y, más recientemente, los conflictos geopolíticos, la pandemia y la guerra arancelaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  3. 3

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  4. 4 Fallece José Manuel Ochotorena
  5. 5

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  6. 6 Vecinos de Andoain: «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  7. 7 Panaderías históricas de Gipuzkoa bajan la persiana para siempre: «La gente no quiere trabajos exigentes»
  8. 8 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  9. 9

    Karrikaburu se lesiona y deja a Sergio con solo dos delanteros
  10. 10

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ibex toca máximos históricos después de 18 años y roza los 16.000 puntos

El Ibex toca máximos históricos después de 18 años y roza los 16.000 puntos