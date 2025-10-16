Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Sánchez, citado a comparecer en la comisión del 'caso Koldo' del Senado el 30 de octubre

El Gobierno Vasco ratifica la inviabilidad del parque eólico de Piaspe por su impacto ambiental desfavorable

El BOPV publica una resolución en el que mantiene su rechazo al proyecto, incluso con la aplicación de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias por parte de sus promotores

A. I.

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:08

El Gobierno Vasco ha ratificado, por su impacto ambiental desfavorable, la inviabilidad del parque eólico de Piaspe, previsto en los términos de Azpeitia, Errezil y ... Zestoa y promovido por Desarrollos Renovables Iberia PI, S.L.U (Statkraft). El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este jueves una resolución remitida por el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, en la que deniega la solicitud de autorización administrativa previa por su «impacto ambiental desfavorable».

