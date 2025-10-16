El Gobierno Vasco ratifica la inviabilidad del parque eólico de Piaspe por su impacto ambiental desfavorable

El Gobierno Vasco ha ratificado, por su impacto ambiental desfavorable, la inviabilidad del parque eólico de Piaspe, previsto en los términos de Azpeitia, Errezil y ... Zestoa y promovido por Desarrollos Renovables Iberia PI, S.L.U (Statkraft). El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este jueves una resolución remitida por el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, en la que deniega la solicitud de autorización administrativa previa por su «impacto ambiental desfavorable».

En el texto recuerda que el pasado 22 de septiembre se publicó en el BOPV la resolución con fecha 6 de agosto de este año emitida por el director de Administración Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico Piaspe 33 MW y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Azpeitia, Errezil y Zestoa, promovido por Desarrollos Renovables Iberia PI SLU.

En la resolución publicada este jueves se remarca que «una vez efectuado el análisis técnico del proyecto y el estudio de impacto ambiental, se estima que la alta sensibilidad ambiental del entorno, la alta densidad de territorios de nidificación, colonias, dormideros y refugios de fauna voladora amenazada, el alto riesgo de colisión de la misma, los posibles efectos adversos sobre los objetivos de conservación de los tres espacios Red Natura 2000, el efecto barrera, la alteración de los hábitats y el elevado impacto paisajístico motivan que el proyecto se considere ambientalmente inviable, incluso con la aplicación de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias contempladas en el estudio de impacto ambiental».

Concluye que en aplicación de los principios de precaución y acción cautelar y de acción preventiva, corrección y compensación de los impactos sobre el medio ambiente a los que se debe sujetar, entre otros, el procedimiento de evaluación ambiental, el órgano ambiental valora con carácter desfavorable el proyecto.

En la resolución se recuerda que contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el director de Descarbonización, «en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución en el BOPV».

El proyecto contemplaba la instalación de cinco aerogeneradores de 6,6 MW cada uno, un centro de seccionamiento en Azpeitia y una línea aérea-subterránea hasta la subestación de Lasao. El emplazamiento previsto se encuentra cerca de tres espacios de la Red Natura 2000 (Izarraitz, Hernio-Gazume y Pagoeta), y hay una alta densidad de especies amenazadas en la zona, entre ellas el milano real (en peligro de extinción), el alimoche y varias colonias de murciélagos.

El pasado mes de septiembre el Ayuntamiento de Azpeitia rechazó la solicitud de Desarrollos Renovables Iberia para colocar un medidor de viento en Sañoa, vinculado al mismo proyecto eólico. Aunque la Diputación de Gipuzkoa había declarado de interés público la instalación de esta estación, la decisión final correspondía al consistorio, que dio así por concluido el procedimiento «sin posibilidad de recurso».

Un parque eólico en Gipuzkoa

Actualmente en Gipuzkoa solo existe un parque eólico, el de Elgea-Urkilla, que comparte ubicación con terrenos de Álava.

De la docena de parques que Gipuzkoa tenía previsto construir en los próximos años –ver mapa adjunto–, ya hay dos que están anulados –Karakate y Ezkeltzu–. Otros dos han recibido este año un varapalo de calado por parte del Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno Vasco con sendas declaraciones de impacto ambiental negativas, que dejan a ambos en vía muerta. Se trata de los proyectos de la multinacional noruega Statkraft, denominados Itsaraz y Piaspe en las comarcas de Alto Deba y de Urola. Hay otros dos que están en fase de alegaciones: Buruzai (entre Azkoitia y Zumarraga) y Trekutz (entre Urretxu y Antzuola). Los seis restantes se encuentran en una fase inicial: Miritxa (Leintz-Gatzaga), Jarindo (Eskoriatza y Leintz-Gatzaga), Basalgo (Eibar, Elgeta y Bergara), Mendiko Haizie (Urnieta, Lasarte-Oria y Andoain), e Ikatz Gane/Erreka en Hernani, donde Repsol y Endesa pugnan por hacerse con un potente proyecto.