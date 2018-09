Eduardo Aizpurua (Empresario): «Hay que fomentar la colaboración entre empresas para un beneficio mutuo» Eduardo Aizpurua, en la empresa pasaitarra Transkrit, que ha cumplido más de ocho décadas de vida. / ARIZMENDI Empresarios Eduardo Aizpurua considera «importante» para un director saber dar las gracias al equipo cuando «se hace bien el trabajo» ION FERNÁNDEZ PASAIA. Domingo, 2 septiembre 2018, 09:12

«El papel no va a morir». Eduardo Aizpurua, director de Transkrit, lo tiene claro. Esta empresa pasaitarra está centrada exclusivamente en trabajos offset. No entra, por el momento, en el apartado digital. Muchos de sus trabajos han formado y forman parte del día a día de la sociedad. Han impreso las libretas de las recetas médicas, billetes de avión, entradas para espectáculos y eventos deportivos, y las papeletas para votar en muchas elecciones, entre ellas al Parlamento Vasco y catalán, así como a nivel internacional para Nigeria, Madagascar, Mozambique y Lesoto. Gran parte de su actividad está centrada en presentarse a concursos públicos; de hecho, «supone el 60% de nuestra facturación».

- ¿Cómo se trabaja pendiente de concursos públicos?

- Supone un reto y un riesgo. Hay que ser muy exhaustivos a la hora de preparar uno de estos concursos, porque nuestra supervivencia como empresa depende de ello. Una de las claves está en afinar bien el precio. Hace no mucho, ganamos una licitación por un céntimo de diferencia. No resulta fácil para nosotros. Generalmente, competimos contra compañías que se encuentran bajo el convenio estatal, por lo que sus trabajadores tienen un salario más bajo, en torno a un 40% menos. Esto nos perjudica y nos hace estar en inferioridad.

«Un gerente tiene que entender que ha de estar en constante reciclaje»

- En una sociedad que parece encaminada al dominio digital, ¿qué novedades va a traer el sector del papel?

- Las empresas especializadas en la impresión offset están desapareciendo. Únicamente, quedamos en España tres dedicadas exclusivamente a esta actividad. Las líneas de negocio que se están estudiando van encaminadas a dar una nueva funcionalidad al papel a partir de aplicar determinadas tintas. Por ejemplo, se podría incrementar la señal de wifi o la luminosidad de una habitación cubriendo las paredes con este papel especial. También cabría la posibilidad de aplicarlo al ámbito de la medicina, de tal manera que el papel que acompañe a un medicamento cambie de color cuando caduque, con lo que permitiría a las personas percatarse de ello más fácilmente que teniendo que mirar la fecha. Los centros de investigación están trabajando en esta cuestión en estos momentos y se calcula que podría ser una realidad en unos ocho o nueve años.

La empresa 1932 año de fundación. 1932 La empresa de Pasaia cuenta en estos momentos con una plantilla de 18 trabajadores. 1932 Actividad Imprenta Servicios de impresión offset, impresión variable inkjet, impresos de seguridad, preimpresión y manipulado.

- ¿No se han planteado la incursión en el ámbito digital?

- Lo intentamos, pero no funcionó. Compramos una máquina, pero no fuimos capaces de darle rentabilidad. Llevamos a cabo un estudio e incorporamos a una persona especializada en este campo. Pero no lo conseguimos. No podíamos competir en este mercado, porque nuestros costes superaban a los que ya existían. De momento, nos sentimos muy cómodos en el offset, pero no descartamos volver a intentarlo. Estamos analizando invertir en una máquina para tiradas pequeñas, que no supongan un gran volumen de gasto.

- En Transkrit han realizado una gran inversión en tecnología.

- Nuestras máquinas aseguran una alta capacidad productiva en poco margen de tiempo. Disponemos de unos cabezales Kodak instalados en la línea de producción que permiten incluir en los trabajos códigos de barras o QR y dato variable, este último muy importante para seguir la trazabilidad de un producto y evitar falsificaciones.

- ¿Cuál es el reto que tiene el equipo de trabajo de Transkrit?

- Nuestra gran experiencia a nivel estatal e internacional ha llevado a que instituciones y empresas de prestigio internacional confíen en nosotros. Contamos con un equipo muy preparado. Formamos una plantilla muy veterana que conoce la maquinaria y el producto que comercializamos. Por eso, ahora nuestros esfuerzos están dirigidos a que todos los trabajadores se animen y aporten sus ideas al proyecto global de la empresa. Nos transmitan sus valoraciones para seguir mejorando.

- ¿Cómo se motiva a los trabajadores para ello?

- El comité de dirección está integrado por cuatro personas que nos reunimos cada 15 días. Nuestra intención es ofrecer una gran comunicación. No somos una empresa grande, por lo que podemos hablar con cada trabajador de manera individualizada. Muchas veces, en los cambios de turno voy a hablar con ellos para transmitirles la situación real de la fábrica. Además, realizamos un mínimo de tres reuniones con toda la plantilla para informarles de todo. La experiencia me dice que es mucho mejor hablar con ellos que darles la información en un papel. También es importante, dar las gracias por el trabajo bien hecho. A su vez, creo que todos los trabajadores tienen confianza en la dirección y entienden que las decisiones que tomamos son por el bien de la compañía.

- ¿Cuál es su experiencia profesional?

- En mi etapa de estudiante tuve la suerte de conseguir unas prácticas en una empresa de Suiza, una experiencia que me ayudó mucho a nivel profesional y personal. Nada más volver y terminar los estudios, en 1992, me presenté en Transkrit y me cogieron. Desde 1995 hasta 2011, ejercí de director financiero y después pasé a dirigir la compañía.

- ¿Qué ha aprendido todos estos años al frente de la empresa?

- A nivel estrategia hay que apostar por el ganar-ganar. Me refiero a fomentar la colaboración entre diferentes compañías para conseguir que ambas salgan beneficiadas. En el ámbito particular destacaría que he comprobado que mientras estés vivo tienes esperanzas, y siempre puede haber un mañana. Nuestra empresa ha sufrido ya varios 'match ball' y los hemos conseguido salvar.

- ¿Qué aspecto considera importante para un gerente?

- La formación. Hay que estar en constante reciclaje. Tengo un perfil muy financiero y cuando me puse al frente de la empresa entendí que necesitaba formarme como gerente. Me ha resultado muy útil el programa e-gerentes de Adegi, tanto a nivel profesional como personal.

- ¿Cuál de sus características directivas destacaría?

- La perseverancia. No doy nada por perdido. Si hay que hacer un trabajo o encontrar la solución a alguna cuestión me pongo al frente y lidero al equipo hasta hallar la solución.