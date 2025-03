Hacienda mantiene los retrasos y trabas para devolver impuestos a los jubilados mutualistas pero pagará un 4% de intereses

Nuevo episodio en el culebrón que mantienen los antiguos mutualistas -las personas que cotizaban en mutualidades antes de integrarse en la Seguridad Social- con Hacienda. ... Este conflicto afecta a cientos de miles de pensionistas, «probablemente algunos millones» -según calcula CC OO- que cotizaron a través de antiguas mutualidades antes de 1978 y que no pudieron deducirse esos importes en su declaración de la renta y ahora sí.

EL Ministerio de Hacienda, tras una reunión con los sindicatos ante el cambio de criterio de la Agencia Tributaria en las devoluciones de este impuesto, se niega a dar marcha atrás y mantiene su posición actual frente a la petición de UGT y CC OO para que corrija la «arbitraria y discriminatoria demora de devolución de impuestos» a este colectivo, según indican las centrales sindicales en un comunicado conjunto en el que expresaron su «insatisfacción» por la respuesta. Sin embargo, Hacienda sí ha accedido a pagar los intereses de demora y, por tanto, incrementar las cuantías a reclamar en los correspondientes intereses, en el tipo de demora tributaria actual, de un 4,0625% anual.

«Lamentablemente, la respuesta del Gobierno no ha sido satisfactoria manifestando no estar en disposición de corregir esta situación», apuntaron los sindicatos. CC OO y UGT indican que Hacienda ha insistido en que «no tiene margen de corrección» y les ha manifestado que no podía hacer otra cosa «que elevar» de nuevo sus peticiones, «pero sin estar en condiciones de ofrecer solución alguna».

De esta forma, el calvario burocrático continúa. El próximo 2 de abril, con el inicio de la campaña de la renta, todos aquellos antiguos mutualistas a los que Hacienda les anuló la solicitud de la devolución de IRPF a la que tienen derecho por sentencia del Tribunal Supremo, tendrán que volver a solicitar una parte de esa devolución correspondiente a lo pagado de más en los ejercicios comprendidos entre 2019 y 2022, al ser los que no habían prescrito, pese a que ya la registraron el año pasado. Los mutualistas tienen que solicitar esa devolución en la declaración de la renta de cada ejercicio. Es decir, en la Campaña de Renta de este 2025 solo podrán reclamar las devoluciones de 2019; en la de 2026, las de 2020; en 2027, las del año siguiente; y ya en 2028, las devoluciones de 2022.

Frente a la postura que mantiene el departamento capitaneado por Montero, los sindicatos seguirán presionando para lograr que Hacienda rectifique. «En los próximos días, redoblaremos las reclamaciones que estamos presentando de forma masiva, la petición a distintos organismos e instituciones para que apoyen y se sumen a esta petición y anunciaremos los siguientes pasos en el calendario de movilizaciones iniciado que mantendremos hasta que tengamos una solución satisfactoria», advirtieron.