Una usuaria de criptomonedas realiza operaciones en un establecimiento especializado de San Sebastián. Arizmendi

Gipuzkoa da luz verde a la norma fiscal de criptomonedas para cumplir la sentencia judicial

Hacienda corrige en la nueva normativa el sistema con el que tienen que tributarse estos activos cuando un contribuyente obtiene ganancias o pérdidas

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:06

Gipuzkoa ya ha elegido la forma con la que tributarán las criptomonedas a partir de 2026. La Hacienda foral ha establecido un criterio –denominado FIFO– ... para el cálculo de las ganancias y pérdidas patrimoniales que obtengan los contribuyentes tras las operaciones de venta de estos activos digitales y que tienen que ajustarse en el IRPF. Una iniciativa que la institución foral toma tras la sentencia judicial de este año que dio la razón a dos residentes fiscales del territorio que pleitearon contra Hacienda, tal y como adelantó este periódico.

diariovasco Gipuzkoa da luz verde a la norma fiscal de criptomonedas para cumplir la sentencia judicial

