Euskadi pide a la UE mayor control en la pesca del verdel: Noruega puede capturar 300.000 toneladas y al Cantábrico apenas llega

La campaña 2025 del verdel en el Cantábrico ha sido una de las peores de las últimas décadas. Y los arrantzales reconocen que el problema ... está en la «sobreexplotación» de la especie entre los barcos del norte de Europa y la pesca ilegal. Condicionantes que provocan que la especie escasee cada vez más frente a nuestras costas. Por esa razón han hecho un llamamiento a Gobierno Vasco y a los partidos políticos para que reclamen más control a la UE.

El Ejecutivo vasco ha tomado el guante, como ha reconocido este viernes en Bermeo la Consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, que ha pedido a las flotas pesqueras de los Estados del norte de Europa «mayor control y compromiso con la sostenibilidad». También ha reclamado a la UE «más acción» contra la pesca ilegal, que «constituye una de las mayores amenazas para los ecosistemas marinos».

En la actualidad, Noruega pesca 300 millones de kilos de verdel, Islandia 160 y las Islas Feroe, 140. Por esa razón, este pescado azul apenas llega al Cantábrico y pese a contar con una cuota pequeña, 22 millones de kilos (22.000 toneladas), los arrantzales no terminan de agotarla ya que no hay piezas suficientes. «No es justo que nuestros arrantzales, que cumplen con las legislaciones de la Unión, observan correctamente los cupos asignados, y demuestran un ejemplar apoyo a la sostenibilidad para el mantenimiento de las especies, padezcan las poco solidarias actitudes de otros», ha asegurado Barredo. Por ello, cree necesario que haya «más acción de la UE contra la pesca ilegal». «Es verdad que se han establecido sistemas de control, aunque su eficacia queda mermada por los desiguales controles y sanciones aplicados por los Estados miembros», ha apuntado.

Andueza, en Hondarribia

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, por su parte, también se ha comprometido este viernes a trasladar las «preocupaciones» del sector de la pesca de bajura sobre la pesquera del verdel a las instituciones y «dar soluciones». Andueza, acompañado de la europarlamentaria socialista Idoia Mendia y la senadora del PSOE Paula Somalo, ambas integrantes de las comisiones de Pesca en sus respectivas instituciones, se ha reunido este viernes en la localidad guipuzcoana de Hondarribia con el presidente de la Federación de Cofradías de Gipuzkoa y presidente de la Cofradía hondarribitarra, Norberto Emazabel; el presidente de la Cofradía de Getaria, Emeterio Urresti; el secretario de la Cofradía de Getaria, Josu Ezenarro; y la directora de OPEGUI (Organización Productores de Bajura de Gipuzkoa), Miren Garmendia, entre otros.

Andueza, ha subrayado que «la actividad del sector pesquero contribuye a la cohesión social del territorio, además de proporcionar productos saludables». El secretario general del PSE-EE ha confirmado que trasladará la «preocupación» de la pesca de bajura por las capturas del verdel, que «en la costera de este año han sido casi inexistentes por la sobreexplotación de flotas de otros países», a las instituciones estatales y europeas. «Los arrantzales consideran que con el verdel no se está respetando las consideraciones del organismo científico International Council for the Exploration of the Sea (ICES), que evalúa la biomasa de esta especie», ha señalado Andueza.