«Estamos a la espera del nuevo plan para ejecutar la mejora de la red vasca»

La saturación de la red y el riesgo que representa para el desarrollo económico e industrial vasco no ha pasado desapercibido para Red Eléctrica. Pero, ... según su delegado para la Zona Norte, Antonio González Urquijo, el margen de actuación está condicionado por los tiempos institucionales. «Somos conscientes. Nos lo trasladan en todas las reuniones», admite. Sin embargo, recuerda que la empresa de capital público solo puede ejecutar los proyectos que aparecen en la planificación eléctrica estatal, que define el Ministerio para la Transición Ecológica. «Estamos a la espera de disponer dicha planificación para ponernos a trabajar en la misma. De momento, seguimos trabajando con la 21-26, que es la que está vigente».

La aprobación de la nueva planificación estatal, que tenía prevista su publicación para antes de verano, se presenta como un elemento clave para desbloquear actuaciones largamente reclamadas desde Euskadi. Mientras los distribuidores alertan del cuello de botella y el lehendakari Imanol Pradales ha condicionado su asistencia a la Conferencia de Presidentes a que se aborden estas necesidades (finalmente irá), Red Eléctrica insiste en que su papel comienza una vez se fijan las prioridades desde el ámbito estatal. «El plan es nuestra hoja de ruta. Hasta que no esté aprobado, no podemos avanzar en los proyectos que se reclaman», señala Urquijo.

Mientras tanto, se mantienen activos los canales de coordinación con las administraciones vascas. Las reuniones son constantes, reconoce el delegado, que pone en valor esa interlocución como una herramienta imprescindible para garantizar que los proyectos futuros respondan realmente a las necesidades del territorio. Aunque desde el operador no se ofrecen plazos concretos, sí se transmite voluntad de actuar con agilidad en cuanto el nuevo plan esté disponible. «La capacidad técnica la tenemos. La urgencia también. Solo falta el marco», resume. En cualquier caso, detalla, «hace dos o tres años invertíamos 400 o 500 millones a nivel nacional; este año pasado hemos invertido más de 1.000 millones, y este año en el que estamos tenemos previsto invertir más de 1.500 millones».

Interlocución local

Pero, sobre todo, insiste en que «nosotros podemos decir que la planificación eléctrica es vinculante para nosotros, pero no definimos lo que está incluido». «Que está incluido, me da una fecha de puesta en servicio, me pongo a trabajar en el mismo momento», subraya. Su papel, agrega, es ejecutar con precisión aquello que se les encarga, pero sin capacidad para decidir dónde, cuándo ni cuánto.

Pese a todo, estas experiencias han llevado a Red Eléctrica a modificar sus dinámicas de implantación. Hoy, cada nuevo proyecto implica una fase previa de interlocución local en profundidad. «En el País Vasco organizamos más de 70 eventos con más de 700 personas participando», apunta González Urquijo. No solo con administraciones y ayuntamientos, sino también con cofradías de pescadores, ONGs del ámbito medioambiental y colectivos sociales y vecinales.