Ryanair estudia comprar algunos aviones de la quebrada Thomas Cook Pasajeros saliendo de un avión de Ryanair. / Efe La aerolínea, que también plantea contratar pilotos del turoperador, podría adquirir en los próximos seis meses algunos Airbus para la flota de su filial Lauda Motion COLPISA Madrid Domingo, 13 octubre 2019, 13:00

La quiebra de Thomas Cook supondrá la pérdida de puestos de trabajo de la empresa, pero también afectará a la facturación de hoteles y complejos turísticos de muchas ciudades españolas que trabajaban con el turoperador, sobre todo a Canarias, porque no recibirán todo lo que les deben. El plan de Ryanair de adquirir algunos aviones de Thomas Cook podría aliviar las cifras.

El director general de Marketing de la aerolínea de bajo coste, Kenny Jacobs, ha anunciado que la empresa está estudiando la posibilidad de comprar en los próximos seis meses algunos Airbus de la quebrada Thomas Cook para completar la flota de su filial Lauda Motion. El turoperador británico tenía cien aviones Airbus, de los que 35 se mantienen en tierra y el resto han pasado a formar parte de otras flotas como la de Condor.

Además, también han advertido sobre la posibilidad de contratar pilotos y tripulantes de cabina (TCP) de Thomas Cook que se han quedado desempleados. En cambio, sobre los 'slots' de Thomas Cook (los permisos de aterrizaje y despegue), la aerolínea irlandesa considera que no le resultan interesantes porque han tenido que ajustar su capacidad de vuelo para este invierno dado el retraso en la entrega del Boeing 737 Max, suspendido tras los accidentes de Indonesia y Etiopía.

Existe la opción de que a Ryanair le interesen esos 'slots' de cara al invierno de 2020, ya que espera contar con 30 nuevos aviones de Boeing el próximo junio. De hecho, la previsión era que la aerolínea recibiera el pedido de 210 unidades a partir del pasado abril, para tener 60 nuevos aviones a principios de 2020 y seguir sumando a lo largo del año, pero el problema con los permisos lo ha retrasado hasta el próximo mes de marzo.

A pesar de este problema, Jabos descarta cancelar el pedido de Boeing para comprar Airbus porque el fabricante europeo no tiene aviones disponibles y no los tendrá durante los próximos tres o cuatro años, además de ser «muy caros ahora». No obstante, ha avanzado que cuando se complete la entrega del B737 en 2024, se estudiarán nuevos pedidos tanto a Boeing como a Airbus, con el que Ryanair tiene actualmente conversaciones más serias, dado que Lauda opera con aeronaves de este fabricante y, el año que viene, «habrá casi 30 unidades volando en Ryanair».