Pablo Núñez: «El líder debe compartir protagonismo y disfrutar del trabajo en equipo»
Director general de KL Katealegaia
ION FERNÁNDEZ HERNANI. Domingo, 18 noviembre 2018

La unión de distintas iniciativas a lo largo del tiempo dio vida a KL Katealegaia, una empresa con mucho arraigo en Gipuzkoa y que ayuda a la inserción laboral de las personas con discapacidad en riesgo de exclusión sociolaboral. «Consideramos que somos una herramienta útil, porque cumplimos una función social clara», concreta Pablo Núñez, director general. La compañía tiene su sede principal en Hernani, aunque suma un total de 12 plantas repartidas por todo el territorio. A esto hay que añadir el servicio de orientación y el seguimiento y apoyo a personas que están contratadas en organizaciones externas.

- ¿Falta mucho por hacer en el campo de la integración laboral en nuestro territorio?

- Se puede afirmar que Gipuzkoa se encuentra a la cabeza en este ámbito a nivel internacional. Pero todavía nos queda camino por recorrer y, en ese sentido, seguimos trabajando en ampliar el abanico de empleabilidad para las personas con más dificultades. También en lo referente a los estudios para crear apoyos y metodologías que permitan hacer más accesible el empleo a estas personas con herramientas de diferente tipo, como adaptaciones ergonómicas, sistemas de apoyo, lectura fácil, reingeniería de procesos. Estas líneas pueden ayudar a aumentar que las personas con mayor dificultad se incorporen a otros empleos.

- ¿Cuáles son los principales empleos para los que se contrata a una persona con discapacidad?

- Nosotros partimos de la premisa de que una persona con discapacidad es capaz de realizar cualquier trabajo, siempre y cuando disponga de los apoyos adecuados para ello. En nuestras plantas estamos especializados en procesos industriales de distinta naturaleza y alta exigencia en muchos sectores, entre los que se encuentran la automoción, energía, sistemas de accesibilidad y control, elevación, electrodomésticos o electrónica. Este itinerario se completa con el servicio de orientación y empleo con apoyo haciendo el seguimiento a las personas que trabajan contratadas en otras organizaciones, y que pueden tener actividad en otros sectores más allá del industrial.

- ¿Cómo ofrecen esos apoyos a estas personas en KL Katealegaia?

- En primer lugar medimos y comparamos las competencias de cada persona en relación a las exigencias de cada puesto de trabajo. Para ello, contamos con herramientas internas que tienen en cuenta las distintas capacidades y que permiten conocer cuál es el 'gap' de cada persona. A partir de ahí, ofrecemos el apoyo necesario para cada uno en el desarrollo de su actividad. Toda esta metodología supone el saber hacer de KL Katealegaia.

- ¿Cuáles son los valores que tienen en KL Katealegaia?

- La persona está en el centro de nuestra actividad. Y nuestros valores son la transparencia, la coherencia, y la participación, porque esta empresa es de todos. Además, nos sentimos comprometidos con este territorio y con la sociedad.

- ¿De qué manera tiene voz toda la plantilla?

- La propia naturaleza de nuestra estructura como empresa está dirigida a ello. Somos más de 700 personas socias. El 70% de la participación de esta compañía corresponde a las personas con discapacidad que se emplean en las plantas y el resto es de distintas instituciones. Tenemos numerosos órganos de trabajo en los que participan las personas y en el consejo de administración hay una representación de la parte social. En KL Katealegaia las personas tienen muchos canales donde aportar las ideas.

- ¿Qué retos tienen como empresa?

- Queremos seguir siendo un instrumento útil en Gipuzkoa. Somos una herramienta válida porque cumplimos una función social: la inserción en el mundo laboral de personas con más dificultades. En el ámbito industrial buscamos seguir evolucionando para mantener una propuesta de valor con eficacia productiva, con capacidad técnica y agilidad en el servicio. Trabajamos para dar un servicio industrial integral para series medias y largas y procesos recurrentes.

- ¿Cómo contactan con las empresas para generar empleo?

- Tenemos un gran conocimiento del mercado del entorno. Todas nuestras estructuras están volcadas a estar cerca de las empresas. De esta manera, aparecen las necesidades de colaboración en la industrialización de procesos y en los programas de empleo con apoyo. Y nuestras capacidades técnicas y de gestión ayudan a ser eficientes y competitivos en un sector tan exigente como el industrial.

«Un líder tiene que dar credibilidad, lo que se logra con coherencia y transparencia»

- Usted estudió ciencias químicas, ¿qué le llevó hasta la dirección de KL Katealegaia?

- Comencé mi trayectoria profesional en el área de consultoría de gestión, donde estuve más de 12 años, la mitad como director regional de zona. Amplié esta experiencia en gestión con formación en empresa y en particular me atrajo el mundo de la economía social que hizo que hace 14 años me incorporase al frente de esta organización.

- ¿Cómo hay que liderar un equipo de trabajo?

- De partida tener un objetivo común claro y compartido entre todos los miembros de la empresa. Un líder tiene que dar credibilidad, lo cual se consigue transmitiendo coherencia y transparencia. Además, hay que compartir protagonismo con el resto de compañeros y disfrutar del trabajo en equipo. En una empresa el director general tiene su papel, pero cada una de las personas de la plantilla tiene sus cometidos y todos han de ser responsables para hacer una organización más potente.

- ¿Cómo hay que motivar a los trabajadores?

- Un líder debe predicar con el ejemplo. Si el resto de las personas observa que el líder actúa coherentemente con lo que transmite, esas ideas se contagian. Hay que conocer el rumbo de la empresa y actuar en consecuencia y con determinación.