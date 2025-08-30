Euskadi tiene 31.564 empresas que no han publicado sus cuentas en dos años
Los que más sociedades fantasma aglutinan son la construcción y actividades inmobiliarias (con 6.258), el comercio (con 5.918), los servicios empresariales (con 3.661), la industria (con 2.636), y la hostelería (con 1.721)
Diego Fernández Tortosa
Sábado, 30 de agosto 2025, 10:29
Euskadi cuenta con 31.564 sociedades fantasma, que son aquellas que no han presentado sus cuentas en los últimos años a pesar de seguir registradas ... y tener la obligación de hacerlo.
Las cifras, publicadas en el Estudio sobre 'Sociedades fantasma' hecho público ayer por Informa D&B, solo representan el 6% del total nacional. En cuanto a sectores se refieres, en el País Vasco los que más sociedades fantasma aglutinan son la construcción y actividades inmobiliarias (con 6.258), el comercio (con 5.918), los servicios empresariales (con 3.661), la industria (con 2.636), y la hostelería (con 1.721).
A nivel estatal la cantidad de empresas que no presentan resultados ascienden a 517.189. Las comunidades autónomas con mayor concentración son Madrid, Andalucía y Cataluña, que suponen el 19%, el 18,5% y el 17% del total, respectivamente. Por otro lado en la cola del ranking se encuentran Cantabria, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que entre todas se encuentran en torno al 4%. En el caso de España, el sector con más empresas de este tipo es el de la construcción (21%).
