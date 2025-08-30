Euskadi tiene 31.564 empresas que no han publicado sus cuentas en dos años

Euskadi cuenta con 31.564 sociedades fantasma, que son aquellas que no han presentado sus cuentas en los últimos años a pesar de seguir registradas ... y tener la obligación de hacerlo.

Las cifras, publicadas en el Estudio sobre 'Sociedades fantasma' hecho público ayer por Informa D&B, solo representan el 6% del total nacional. En cuanto a sectores se refieres, en el País Vasco los que más sociedades fantasma aglutinan son la construcción y actividades inmobiliarias (con 6.258), el comercio (con 5.918), los servicios empresariales (con 3.661), la industria (con 2.636), y la hostelería (con 1.721).

A nivel estatal la cantidad de empresas que no presentan resultados ascienden a 517.189. Las comunidades autónomas con mayor concentración son Madrid, Andalucía y Cataluña, que suponen el 19%, el 18,5% y el 17% del total, respectivamente. Por otro lado en la cola del ranking se encuentran Cantabria, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que entre todas se encuentran en torno al 4%. En el caso de España, el sector con más empresas de este tipo es el de la construcción (21%).