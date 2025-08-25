Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Reuters

Elon Musk demanda a Apple y OpenAI por frenar la competencia en inteligencia artificial

El multimillonario acusa a ambas compañías de perjudicar a su empresa en la tienda virtual del gigante de Cupertino

J. A. González

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:22

El empresario Elon Musk, a través de su compañía de inteligencia artificial xAI, presentó una demanda contra Apple y OpenAI en un tribunal federal ... de Texas. El escrito acusa a ambas compañías de coordinarse de manera ilegal para restringir la competencia en el mercado de la inteligencia artificial.

