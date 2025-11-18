Condenan a Prosegur a cubrir los costes del carné de conducir y el permiso de armas de sus trabajadores

Prosegur deberá asumir los gastos relacionados con la obtención y la renovación del carnet de conducir de sus trabajadores, así como los relacionados con la ... habilitación profesional (TIP) y el permiso de armas, en aquellos casos en los que los trabajadores los necesiten para desempeñar su función. Así lo reconoce la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 8 de Bilbao, que ha dado la razón a CC OO Hábitat de Euskadi en el conflicto abierto contra la empresa de seguridad. El fallo ya es firme al haber desistido Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España SL de presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

CC OO Hábitat de Euskadi ha valorado «muy positivamente» la resolución, al considerar que pone fin a «una práctica injusta y generalizada en el sector». Fruto de esta sentencia, la central ha anunciado que exigirá estas mismas condiciones al resto de las empresas para que cumplan con sus obligaciones.

El 17 de julio de este año el sindicato reclamó ante el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) en Bilbao el abono de los gastos que las empresas del sector venían trasladando indebidamente a las plantillas. Al no alcanzarse un acuerdo, CC OO interpuso una demanda laboral que ha derivado en esta sentencia.

De esta forma -informa 'El Correo'-, Prosegur deberá asumir los costes de las tasas para obtener y renovar la habilitación profesional, incluyendo las tasas y los certificados. También se incluirán los pagos necesarios para obtener el permiso de armas, cuando su servicio lo requiera, y el de conducir. En los tres casos se deberá incluir también el tiempo dedicado a su obtención y renovación como tiempo efectivo de trabajo.