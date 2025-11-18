Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajadores de Prosegur controlando los accesos al campo de San Mamés. Ignacio Pérez

Condenan a Prosegur a cubrir los costes del carné de conducir y el permiso de armas de sus trabajadores

CC OO anuncia que, tras la sentencia firme obtenida en el Juzgado Social de Bilbao, exigirá las mismas condiciones al resto de las empresas del sector

Sergio Llamas

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

Prosegur deberá asumir los gastos relacionados con la obtención y la renovación del carnet de conducir de sus trabajadores, así como los relacionados con la ... habilitación profesional (TIP) y el permiso de armas, en aquellos casos en los que los trabajadores los necesiten para desempeñar su función. Así lo reconoce la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 8 de Bilbao, que ha dado la razón a CC OO Hábitat de Euskadi en el conflicto abierto contra la empresa de seguridad. El fallo ya es firme al haber desistido Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España SL de presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  4. 4

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  5. 5 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX
  6. 6 La boda que surgió de la quintada de 1983: «Cada uno tenía su pareja y entonces no pasó nada pero teníamos un feeling especial»
  7. 7 El magnate francés que se niega a vender chocolate Lindt en sus supermecados: «Yo pienso en mis clientes»
  8. 8 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»
  9. 9 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  10. 10

    «Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Condenan a Prosegur a cubrir los costes del carné de conducir y el permiso de armas de sus trabajadores

Condenan a Prosegur a cubrir los costes del carné de conducir y el permiso de armas de sus trabajadores