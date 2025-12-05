Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Bruselas multa a X con 120 millones por tres infracciones de la normativa digital europea

Señala que el check azul que se otorga a las cuentas que pagan una suscripción premium «engaña» a los usuarios, ya que no garantiza que sean cuentas verificadas

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:17

Comenta

La Comisión Europea ha impuesto este viernes una multa de 120 millones de euros a X -anteriormente Twitter- por tres infracciones de la normativa digital ... europea. Bruselas señala que el check azul que esta red social incorpora en las cuentas que pagan una suscripción premium «engaña a los usuarios», ya que no garantiza que se trate necesariamente de cuentas verificadas, como ocurría antes de que la compañía pasara a manos del magnate Elon Musk. Esta es la primera multa que se impone a la red social X bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA) europea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  2. 2 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  3. 3 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  4. 4

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»
  5. 5 Donostia recibe la visita de una familia especial
  6. 6

    «¿Hay alguien ahí? ¡Rápido, coged las cosas rápido, viene la Policía!»
  7. 7 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  8. 8

    Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas
  9. 9

    PSOE, PP, Junts y PNV pactan endurecer la ley contra la multirreincidencia delictiva
  10. 10 Más bonos cultura que nunca: así se pueden obtener los descuentos y éstas son las 68 tiendas adheridas en todo Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bruselas multa a X con 120 millones por tres infracciones de la normativa digital europea

Bruselas multa a X con 120 millones por tres infracciones de la normativa digital europea