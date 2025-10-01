Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Demostración de Scott&Irwin.

La donostiarra Scott&Irwin introduce la realidad virtual y la inteligencia artificial en el comercio tradicional

Presenta su nueva iniciativa para la revolución industrial en el retail

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:05

La empresa donostiarra Scott&Irwin impulsa la revolución industrial en el retail gracias a la firma madrileña Lonbali, que incluirá la mesa interactiva 'Irwin table' ... en una exposición de la capital, y a la compañía emiratí con sede en Dubai, Etisalat, que mostrará en la exposición tecnológica Gitex 2025 una versión de demostración de tienda gestionada por inteligencia artificial (IA).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  3. 3

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  4. 4

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  7. 7 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  8. 8

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  9. 9 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa
  10. 10

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La donostiarra Scott&Irwin introduce la realidad virtual y la inteligencia artificial en el comercio tradicional

La donostiarra Scott&amp;Irwin introduce la realidad virtual y la inteligencia artificial en el comercio tradicional