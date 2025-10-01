La donostiarra Scott&Irwin introduce la realidad virtual y la inteligencia artificial en el comercio tradicional

La empresa donostiarra Scott&Irwin impulsa la revolución industrial en el retail gracias a la firma madrileña Lonbali, que incluirá la mesa interactiva 'Irwin table' ... en una exposición de la capital, y a la compañía emiratí con sede en Dubai, Etisalat, que mostrará en la exposición tecnológica Gitex 2025 una versión de demostración de tienda gestionada por inteligencia artificial (IA).

Lonbali, propiedad de los hijos de la diseñadora Purificación García, ha instalado una mesa interactiva con la que los clientes podrán visualizar los productos de la marca e interactuar con ellos, una experiencia de compra de realidad virtual que no se encuentra en ninguna tienda más a nivel estatal.

Scott & Irwin y e& Etisalat (empresa referente de telecomunicaciones de los Emiratos Árabes Unidos) mostrarán en el GITEX 2025 de Dubai una demo de tienda gestionada íntegramente por inteligencia artificial que redefine la experiencia de compra digital e inmersiva y enseña la tendencia a futuro del retail.

Con sede en Donostia y oficinas en Barcelona, Madrid, Londres y Nueva York, Scott&Irwin, que nació en 2024 y ha democratizado la tecnología de realidad virtual en el mercado, espera facturar más de 1,2 millones de euros en 2026.

Ahora está inmersa en el prototipo de un asistente virtual diseñado con Inteligencia Artificial, the «Irwin Assistant», capaz de interactuar con personas mediante experiencias conversacionales personalizadas, instantáneas y siempre activas.