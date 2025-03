Donostia será la primera ciudad de Europa en albergar el ordenador cuántico de IBM System Two

El Gobierno Vasco e IBM han sellado este jueves en Nueva York el acuerdo para instalar el primer IBM Quantum System Two de Europa en ... el Polo Cuántico de Ibaeta, en Donostia, ubicado en el campus principal de la Fundación Ikerbasque, como ya avanzó en exclusiva este periódico el pasado miércoles. El ordenador estará instalado a finales de este mismo año, y será la primera computadora cuántica de estas características en Europa.

El centro de IBM ha acogido esta mañana en Nueva York la reunión entre los representantes de la multinacional tecnológica estadounidense y el lehendakari, Imanol Pradales, con la presencia también de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y la diputada de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Ane Insausti, que tras el acuerdo visitaron las instalaciones. La cita se produjo tras el acuerdo alcanzado entre el gigante tecnológico estadounidense y el Gobierno Vasco, a través de la Fundación Ikerbasque. La iniciativa sella que Euskadi, y San Sebastián en concreto, aloje el IBM Quantum System Two, la joya de la corona de su departamento de investigación y desarrollo.

En un principio, las instituciones vascas habían cerrado con IBM la instalación del System One en el nuevo edificio que se está construyendo en el campus de Ibaeta de la Universidad del País Vasco, entre el centro Korta y el Nanogune. Aunque ya se conocía que la capital guipuzcoana se convertiría en una de las pocas ciudades del mundo en ostentar el System One, la decisión final por la última generación constata lo prioritario que se ha convertido para el Ejecutivo autonómico la inversión en tecnología avanzada.

156 cúbits tiene el procesador Heron de este nuevo ordenador, el más potente de la compañía hasta la fecha.

El IBM Quantum System Two contará con el procesador Heron de 156 cúbits, el más potente de la compañía hasta la fecha. Diseñado para ser escalable y poder integrar múltiples procesadores en el futuro, este sistema permitirá ejecutar algoritmos a escala de utilidad, superando los métodos de simulación clásica de fuerza bruta. Gracias al software Qiskit, podrá ejecutar ciertos tipos de circuitos cuánticos con hasta 5.000 operaciones de puerta de dos cúbits.

El primer IBM Quantum System Two ya está instalado en el Thomas J. Watson Research Center de Yorktown Heights, en Nueva York, el cuartel general globalde IBM. Sin embargo, la multinacional inauguró a finales del año pasado un centro de datos cuánticos en Ehningen (Alemania), donde los usuarios europeos pueden acceder a procesadores cuánticos avanzados de manera remota. Este centro no tiene un System Two como tal, pero sí ofrece acceso a sus procesadores y otras tecnologías cuánticas. Donostia se convertiría así la primera ciudad europea en recibir el último ordenador cuántico del gigante estadounidense. La compañía está cerrando convenios de colaboración, y es previsible que expanda la instalación del IBM Quantum System Two a más ciudades en el futuro.

Diferencias con el System One

Pero, ¿existe tanta diferencia entre una generación y otra? La principal mejora es que el IBM Quantum System Two es modular y totalmente actualizable, lo que significa que cuando la compañía desarrolle nuevas QPU – unidades de procesamiento cuántico–, se podrán instalar en el mismo sistema sin necesidad de reemplazarlo por completo. En cambio, la primera generación no tiene esta capacidad, ya que su arquitectura no es modular. Esto significa que, de querer mejorar su rendimiento, es necesario construir un nuevo sistema desde cero, con una nueva QPU.

«Con esta infraestructura científica, Euskadi se posicionará como un referente global en computación cuántica. Esta tecnología será clave para abordar la transformación digital y dotarnos de una infraestructura científica de vanguardia que fortalecerá nuestro ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. El IBM Quantum System Two será una herramienta esencial para la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, permitiendo la generación de conocimiento puntero, el desarrollo de programas de educación superior altamente especializados y la preparación del sector público e industrial vasco para el impacto de la computación cuántica en los próximos años. La llegada de este sistema supondrá una gran oportunidad para el desarrollo económico y social de Euskadi, además de abrir la puerta a la cooperación con otras regiones, países y actores en la evolución de esta tecnología», ha señalado el lehendakari, Imanol Pradales.

Por su parte, el vicepresidente de IBM Quantum, Jay Gambetta, ha asegurado que «el IBM Quantum System Two dedicado al IBM-Euskadi Quantum Computational Center ofrecerá a la comunidad cuántica española—investigadores, desarrolladores y expertos de la industria—un acceso sin precedentes a nuestra tecnología cuántica más avanzada. Estas herramientas permitirán desarrollar algoritmos que impulsarán el ecosistema cuántico y nos acercarán al logro de una ventaja cuántica en los próximos dos años».