Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Centro de datos en la plataforma alavesa de Arasur Avelin Gómez
Mikel Jauregi | Consejero de Industria del Gobierno vasco

«El desarrollo de los centros de datos se está haciendo mal, las inversiones no repercuten»

Defiende la política vasca para estas infraestructuras, enfocada en generar una industria porpia en Euskadi

Lucas Irigoyen

Domingo, 21 de septiembre 2025, 06:58

Una de las industrias que más inversiones ha concentrado en España en los últimos años, junto a las renovables, son los centros de datos, lo ... que ha abierto incluso una carrera entre comunidades autónomas. En Euskadi, solo hay uno de grandes dimensiones (300MW) en la plataforma de Arasur. Los otros tres proyectados, en los que participa el Gobierno vasco, son mucho más dimensionados –entre 3 y 4 MW–. El consejero de Industria alerta sobre el riesgo que suponen estas infraestructuras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  2. 2

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  3. 3

    «La mujer se ha salvado porque ha salido al balcón; si llega a seguir a su marido...»
  4. 4 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  5. 5

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  6. 6

    Descuelgan del puente del Kursaal a los dos manifestantes propalestinos
  7. 7

    Brusco giro meteorológico: una galernilla baja 7 grados la temperatura en la costa en media hora y se activa el aviso por fuertes lluvias
  8. 8 La niebla hace flotar al monte Igeldo sobre la playa de La Concha y el cielo de San Sebastián
  9. 9

    Noches movidas en Amara Viejo
  10. 10

    Con tanto error grosero no se puede competir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «El desarrollo de los centros de datos se está haciendo mal, las inversiones no repercuten»

«El desarrollo de los centros de datos se está haciendo mal, las inversiones no repercuten»