«El desarrollo de los centros de datos se está haciendo mal, las inversiones no repercuten»

Una de las industrias que más inversiones ha concentrado en España en los últimos años, junto a las renovables, son los centros de datos, lo ... que ha abierto incluso una carrera entre comunidades autónomas. En Euskadi, solo hay uno de grandes dimensiones (300MW) en la plataforma de Arasur. Los otros tres proyectados, en los que participa el Gobierno vasco, son mucho más dimensionados –entre 3 y 4 MW–. El consejero de Industria alerta sobre el riesgo que suponen estas infraestructuras.

– ¿Los centros de datos son una buena apuesta para Euskadi?

– En general, enEspaña, creo que se está haciendo mal. Son inversiones milmillonarias con poca repercusión en la economía local. Acaban siendo proyectos con datos de fuera que se manejan desde fuera. Generan poca riqueza y poco empleo.

– Desde el Gobierno están impulsando varios.

– Sí, pero es una apuesta por crear un modelo más alineado con la autonomía estratégica que marca Europa. Se trata de tener soberanía sobre esos datos. En Euskadi tenemos que jugar porque tenemos empresas tractoras. También necesitamos tener esos datos aquí para desarrollar esa autonomía estratégica. Se trata de sacar provecho aquí y crear empleo de calidad sobre esos datos. Es lo que estamos haciendo y creo que es mejor que lo se está haciendo en el resto del Estado.

– Uno de sus socios en ese proyecto es el propietario de Euskatel. ¿Le preocupa qué puede orcurrir con la compañía si los accionistas de MasMovil venden su parte a Orange?

– Todos los cambios en el accionariado tienen sus riesgos. Con Euskaltel tenemos buena relación y los que tienen ahora el control tienen una vocación clara por hacer más industria enEuskadi. Seguiremos observando, pero es inevitable ese riesgo en los cambios de accionistas.

– Otra empresa en la que participa el Gobierno, ITPAero, vive un gran momento y centra las miradas por su presencia en un sector como el de la Defensa, que está al alza. ¿Se plantean reforzar su posición en el accionariado?

– El propietario es un fondo, Bain Capital, y están muy contentos. Hasta 2030 no tienen plan de salir, ni de reestructurar el accionariado. Entonces, esperamos. Pero no lo hacemos sin hacer nada, estamos trabajando con ellos para desarrollar un proyecto industrial interesante y arraigado. Avanzar en esa línea nos va a dar muchísimas más garantías para asegurar el desarrollo de la empresa en Euskadi que incrementar el porcentaje de accionariado que tenemos en la actualidad.