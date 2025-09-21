Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, reivindica el acuerdo para aumentar el 40% la red eléctrica. Igor Aizpuru
Mikel Jauregi | Consejero de Industria del Gobierno Vasco

«CAF hace trenes, no bombas. Se están mezclando cosas que no se deben mezclar»

Apunta la necesidad de agilizar la gestión de la administración «si queremos que la industria acelere sus inversiones»

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Domingo, 21 de septiembre 2025, 06:54

La industria vasca sufre. El parón económico de Europa y la crisis arancelaria atenazan al motor económico de Euskadi, que ha mantenido un crecimiento plano ... en el primer semestre de este año. En ese contexto, el consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, considera «injusto» y «demagógico» responsabilizar a las empresas del «genocidio» en Gaza, en la línea del mensaje del lehendakari, Imanol Pradales, en el pleno de política general de este jueves. Tras el primer año al frente de la cartera de Industria y la activación de la Alianza Financiera Vasca con mil millones, llega la hora de atraer inversiones. Para ello elGobierno pondrá en marcha la figura de 'Proyecto Estratégico', que acelerará la tramitación de iniciativas industriales un 30%.

