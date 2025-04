«Crear nuevas DOC no soluciona los problemas del vino de Rioja»

Luis Planas se muestra 'diplomáticamente' en contra de iniciativas como la que promueve la dirección de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) para ... crear una denominación al margen de la DOC Rioja con el nombre de 'Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava' –tiene apoyos en el departamento de la consejera Arantxa Tapia y en EH Bildu, pero apenas entre sus asociados– o como la propuesta del PNV alavés de crear una marca propia para Rioja Alavesa, en este caso dentro de la DOC. El ministro señala que «crear nuevas denominaciones no soluciona los problemas del vino de Rioja, al contrario».

– ¿El ministerio ya ha trasladado a Bruselas la resolución del Gobierno Vasco para la inscripción de 'Viñedos de Álava como Denominación de Origen?

– No hemos recibido la resolución. El Gobierno Vasco nos trasladará su resolución y la enviaremos a la UE, donde se tomará la decisión final. Es muy importante que este tema sea discutido entre bodegueros. La política debe quedarse fuera, porque estamos hablando de una de las DOC más prestigiosas del mundo. Un mundo cada vez más complejo y competitivo, y es muy importante que el consumidor tenga una referencia concreta de lo que compra. Por tanto, hay que favorecer las iniciativas que supongan un incremento de valor, pero no las que confundan al consumidor.

– Como puede ser 'Viñedos de Álava'...

– La reflexión es general.

– ¿La UE dará el visto bueno?

– No soy adivino. Auguro debates y recursos administrativos o judiciales. Ese tipo de situaciones, siendo legítimas, siempre perjudican una imagen de marca.

– En el Congreso también se espera el debate sobre una proposición no de ley del PNV con la que pretende crear una denominación Rioja Alavesa dentro de la DOC. ¿Que opina de esta propuesta?

– Creo lo mismo que he indicado antes –en el asunto de 'Viñedos de Álava'–, no me parece que crear nuevas denominaciones solucione los problemas en Rioja, al contrario. No me parece positivo desde el punto de vista de crear valor. Deberíamos incidir en proyectar en el exterior una imagen cada vez más potente.

– ¿Le gusta el txakoli?

– Claro, me gusta el de Alava, el de Bizkaia y el de Getaria. Por cierto, ustedes no tienen txakoli de Gipuzkoa, porque el de Getaria es una marca consolidada. ¿A alguien se le ocurre, cuando una marca está consolidada, buscar otra marca alternativa?