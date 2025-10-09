Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fachada de la sede de Ternua Group de Arrasate. FÉLIX MORQUECHO

La cooperativa Dikar del Grupo Mondragon se interesa por Ternua para salvarla del concurso

La cooperativa, integrada en Mondragon, estudia su entrada en la marca, mientras el juez confirma la venta de la firma de ropa de moda por 800.000 euros

Mikel Calvo
Jorge Sainz

Mikel Calvo y Jorge Sainz

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

La cooperativa arrasatearra Dikar -integrada en la Corporación Mondragon y especializada en el sector de la caza, equipamiento y ropa para actividades al aire ... libre- se ha interesado por la unidad productiva Ternua, según ha podido confirmar este periódico. Un movimiento en paralelo al proceso concursal voluntario del conglomerado Ternua Group, y que se produce tras el aval de los juzgados a la venta de otro de los negocios, Loreak Mendian, a uno de sus propios fundadores.

