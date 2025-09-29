Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La compañía aérea alemana Lufthansa anuncia un recorte de 4.000 empleos en la administración

La mayor aerolínea europea fusionará y centralizará la gestión de sus filiales Swiss, Austrian y Brussels Airlines

Juan Carlos Barrena

Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:58

La compañía aérea alemana Lufthansa, la mayor de Europa, ha anunciado este lunes una reducción de plantilla de 4.000 empleados en su departamento de ... administración hasta 2030 con el fin de ahorrar costes ante la lenta recuperación de su negocio tras la pandemia. Durante la misma recortó ya 20.000 puestos de trabajo. La plantilla actual de la aerolínea germana es de 103.000 empleados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  2. 2

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  3. 3

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  4. 4 Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»
  5. 5

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  6. 6 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  8. 8

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años
  9. 9

    Cuando la herencia no descansa en paz
  10. 10

    Esteban se abre a pactar con Bildu un estatus que sea «un salto real» de reconocimiento nacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La compañía aérea alemana Lufthansa anuncia un recorte de 4.000 empleos en la administración

La compañía aérea alemana Lufthansa anuncia un recorte de 4.000 empleos en la administración